Wer hat das Sagen bei Hitzefrei?

Zum Thema Hitzefrei gibt es ebenso viele Meinungen wie Möglichkeiten. Klar ist zunächst: Ob es Hitzefrei gibt, und wie das an einer Schule organisiert wird, bestimmen in Bayern die Schulleiter.

"Die alleinige Entscheidung über Hitzefrei trifft der Schulleiter der einzelnen Schule vor Ort. Es gibt hier keine gesetzlichen oder sonstigen rechtsverbindlichen Regelungen." Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrverbandes (BLLV)

Je nach den Bedingungen der Schule können die Schulleiter die letzten Stunden ausfallen lassen oder Kurzstunden anbieten. Kurzstunden dauern 35 Minuten. So haben die Schüler zwar alle Fächer, dürfen aber trotzdem früher heim.

Schulleiter müssen abwägen, ob und wie sie Hitzefrei geben

Die Schulleiter entscheiden je nach Gebäude. Liegen die Räume unterm heißen Dach oder im kühlen Keller? Liegen die Klassenzimmer auf der Nord- oder Südseite? Heizen sich die Räume durch große Fensterfronten auf oder kühlen dicke Mauern? Unterricht kann auch nach draußen verlegt werden.

"Es geht hier prinzipiell darum, die Arbeitsbedingungen so zu schaffen, dass Arbeiten möglich ist, dass Schülerinnen und Schüler sich konzentrieren können, dass wir noch in einem einigermaßen normalen Setting etwas auf die Reihe bekommen. Wenn das nicht mehr gegeben ist, muss man einfach auf Hitzefrei setzen." Simone Fleischmann (BLLV)

Kein Hitzefrei bei Prüfungen

Kein Hitzefrei und auch keine verkürzten Stunden gibt es für Klassen, die staatliche Prüfungen absolvieren. Zur Zeit finden an den Real- und Mittelschulen die Abschlussprüfungen statt. Auch bei lange angekündigten Schulaufgaben gibt es kein Entrinnen. In diesen Fällen werden die Prüfungen in Räume verlegt, in denen es nicht gar so heiß wird.

Bei Hitzefrei muss die Betreuung geregelt werden

Bei Hitzefrei sei es für Schulleiter eine Verpflichtung, dass Schulkinder betreut werden oder sicher nach Hause kommen, so Fleischmann im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

"Die Mama, der Papa würden sich schon gerne darauf verlassen, dass die Kinder dann in den Hort, dann in die Nachbetreuung oder dann nach Hause kommen, so wie es im Stundenplan steht." Simone Fleischmann (BLLV)

Am Münchner Wilhelmsgymnasium etwa findet die offene Ganztagsschule auch in diesen heißen Tagen statt. Die Eltern können aber entscheiden, ob sie ihre Kinder von der Mittagsbetreuung befreien oder sie bei Hitzefrei früher nach Hause lassen wollen. Dazu reicht der Schule eine kurze Email oder eine Notiz, die dem Kind mitgegeben wird.

Arbeitgeber müssen notfalls für Kinderbetreuung Eltern freigeben

Müssen Eltern ihre Kinder wegen Hitzefrei kurzfristig selber betreuen, weil sich nichts anderes organisieren lässt, dann müssen Arbeitgeber Eltern für die Kinderbetreuung frei geben. Ein generelles Hitzefrei am Arbeitsplatz gibt es nicht, Arbeitgeber müssen aber für erträgliche Arbeitsbedingungen in Büro oder Werkhalle sorgen, entsprechend lüften oder Ventilatoren aufstellen.

Verschiedene Lösungen am Arbeitsplatz - kein Recht auf Hitzefrei

Ab 30 Grad muss ein Arbeitgeber gegensteuern: zum Beispiel durch Sonnenschilde an den Fenstern, Getränke oder öfter mal einer Pause. Eine Anzug- und Krawattenpflicht sollte gelockert werden. Auch die Gleitzeit kann genutzt werden, also die Arbeitszeit in die Morgen- oder Abendstunden verlegen, wenn es kühler ist.

Ab einer Innentemperatur von über 35 Grad ist der Raum zum Arbeiten nicht mehr geeignet. Dann darf der Beschäftigte die Arbeit dort verweigern. Er hat ein Recht auf längere Abkühlpausen oder einen anderen Raum.