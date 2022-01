Wer gilt in Bayern aktuell als geboostert?

Bund und Länder haben beim Corona-Gipfel am Freitag 2G plus für die Gastronomie beschlossen - mit Ausnahme für geboosterte Menschen. Die bayerische Staatsregierung ließ bisher offen, ob sie den Beschluss umsetzt oder ob es bei 2G in Restaurants und Cafés bleibt. Die Entscheidung könnte am Dienstag fallen.

Dafür gilt im Freistaat 2G plus schon länger für Kultur-, Sport- und Freizeitangebote in Innenräumen. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, darf dort ohne aktuellen negativen Corona-Test Zutritt erhalten. Geplant ist darüber hinaus, geboosterte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten von der Quarantäne zu befreien. Aber wer hat wann den Booster-Status? Ein Überblick über die Regelungen in Bayern:

Geimpft-geimpft-geimpft

Im Freistaat gelten dreifach geimpfte 14 Tage nach der Auffrischungsimpfung als geboostert. Das Impfzertifikat kann zwar sofort in die entsprechenden Apps hochgeladen werden, befreit aber laut aktuell geltender Verordnung erst am 15 Tag von der Testpflicht für Kultur, Freizeit und Sport.

Geimpft mit Johnson & Johnson

Auch wer zunächst eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat, braucht laut bayerischem Gesundheitsministerium zwei weitere Spritzen mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna), um als geboostert zu gelten. Geraten wird zur zweiten Impfung nach vier Wochen und zur Auffrischung frühestens nach weiteren drei Monaten. Der Booster-Status gilt auch hier erst ab dem 15. Tag nach der Auffrischung. Bayern beruft sich bei dieser Regelung auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). In anderen Bundesländern reicht zum Teil eine weitere Impfdosis.

Geimpft-geimpft-genesen

Wer nach zweifacher Impfung von einer Corona-Infektion genesen ist, gilt in Bayern derzeit nicht als geboostert. Hier wartet die Staatsregierung ab, ob sich das Bundesgesundheitsministerium für eine Aufhebung der Testpflicht für diese Personengruppe ausspricht.

Ähnlich wie in Bayern ist dies auch in mehreren anderen Bundesländern geregelt, aber nicht in allen: Teilweise gilt man für drei bis sechs Monate als geboostert, wenn der Genesenen-Nachweis in Corona-Apps hochgeladen ist.

Genesen-geimpft-geimpft

Ungeimpfte Genesene brauchen für die "Grundimmunisierung" eine Impf-Dosis - mindestens drei Monate nach der Erkrankung. Frühestens nach weiteren drei Monaten können sie eine zweite Spritze als Auffrischungsimpfung erhalten und gelten dann 14 Tage später in Bayern als geboostert.