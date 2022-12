Wer die Berge liebt, muss Verantwortung übernehmen

Klimawandel betrifft alle Bergsportbegeisterten

Gemäß den selbst gesteckten Klimazielen will der DAV einen möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck hinterlassen: für nachkommende Generationen sowie für die Erhaltung der Natur und des Bergsports. Denn der Klimawandel betrifft alle, die gerne in die Berge gehen, ob zum Wandern, Bergsteigen, Klettern, Mountainbiken oder Skibergsteigen. Deshalb müssten Bergsteiger nicht nur für das eigene bergsteigerische Risiko die Verantwortung übernehmen, sondern auch für ein naturverträgliches Verhalten, so Stierle. Die Auswirkungen des Klimawandels sind schon jetzt spürbar, indem Gletscher schmelzen, die Steinschlaggefahr wegen des schmelzenden Permafrosts steigt und es weniger Schnee und Wasser in den Bergen gibt. Bereits im Sommer waren einige Hütten mangels Wasser geschlossen.

Neue Energie-Konzepte für Berghütten

Hüttenschließungen könnten auch in diesem Winter drohen. Der Grund sind die gestiegenen Preise für Flüssiggas, die zwei bis drei Mal so teurer sind wie noch vor einem Jahr. Doch gerade auf Berghütten wird viel geheizt, so dass beim DAV bereits an neuen Konzepten gearbeitet wird, um Standorte zu erhalten. Das betrifft sowohl die Wasser- als auch die Energieversorgung. Im Privaten setzt der DAV-Präsident übrigens auf Solarthermie und ein E-Auto. Sein Wunsch: Auch die DAV-Hütten sollen ausschließlich mit regenerativer Energie und nachhaltig betrieben werden.

Politische Kraft des DAV

Der DAV hat deutschlandweit rund 1,4 Millionen Mitglieder, die Tendenz ist weiter steigend. Selbst während der Corona-Pandemie verzeichnete der Alpenverein einen Zuwachs von zwei Prozent. Die Bayern sind im DAV mit 179 Sektionen von insgesamt 355 in Deutschland am stärksten vertreten. Er ist der weltweit größte Bergsportverband. Entsprechend optimistisch schaut Roland Stierle in die Zukunft: "Der DAV ist eine starke politische Kraft und das gibt mir die Hoffnung, auch im Klima- und Umweltschutz etwas bewirken zu können."

Großes Gemeinschaftsgefühl im Alpenverein

Roland Stierle ist selber im Alpenverein in Baden-Württemberg groß geworden, wo er beim DAV Stuttgart eine Kletterausbildung gemacht hat. Nach einer Wanderung mit den Eltern hatte er als Bub einen Fernsehfilm über das hundertjährige Bestehen des DAV gesehen und umgehend einen Aufnahmeantrag an die Sektion München geschickt, die ihn damals an die Sektion Stuttgart weitervermittelte.

Bis heute schätzt Roland Stierle das große Gemeinschaftsgefühl im Alpenverein. Mit mittlerweile 69 Jahren geht der Böblinger immer noch gerne in die Berge, ob zum Wandern oder auf Skitour im Allgäu oder Karwendel. Auch in der heimischen Kletterhalle ist er öfters anzutreffen. Einer seiner Sehnsuchtsorte sind jedoch die Drei Zinnen, wo er schon in jungen Jahren die große Zinnen-Nordwand durchstiegen hat.

Skibergsteigen als olympische Disziplin umstritten

Nicht weit von dort entfernt finden 2026 die olympischen Winterspiele in Cortina d´Ampezzo und in Mailand statt. Als neue olympische Disziplin kommt das Skibergsteigen hinzu. Ob dies mit den naturverträglichen Zielen des DAVs vereinbar ist, wird derzeit ergebnisoffen im Alpenverein diskutiert. Denn einerseits hat das Skibergsteigen einen großen Stellenwert innerhalb des Alpinismus und des Alpenvereins, andererseits steht das Abholzen von Wäldern für alpine Ski-Wettbewerbe wie zuletzt in China im krassen Gegensatz zu den Zielen des DAV. Auch damit wird sich der Alpenverein künftig auseinandersetzen müssen.

Es ist ein weiterer Aspekt des Bergsports mit Verantwortung, auf die der neue Präsident seine Vereinspolitik ausrichten will – ganz im Zeichen der Zeit und der Beschlüsse der Hauptversammlung.

