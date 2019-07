Wer darf in Deutschland Waffen besitzen und mitführen?

Wer Waffen kaufen, besitzen und öffentlich mitführen darf, das regeln in Deutschland verschiedene Dokumente. Mit einem kleinen Waffenschein darf man Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen außerhalb der eigenen Wohnung mit sich führen. Um eine dieser Waffen kaufen und zuhause aufbewahren zu dürfen, braucht man dagegen keine Erlaubnis. Deshalb ist auch offiziell nicht bekannt, wie viele Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in Bayern oder ganz Deutschland im Umlauf sind.

Anders ist das bei den kleinen Waffenscheinen selbst - deren Zahl ist in den vergangenen Jahren bundesweit deutlich gestiegen. In Bayern hatten Ende 2018 laut Innenministerium gut 100.000 Menschen eine solche Berechtigung. Im Jahr 2014 lag die Zahl der kleinen Waffenscheine im Freistaat noch bei knapp 44.000 – seitdem hat sich der Wert also mehr als verdoppelt.

Knapp 1,2 Millionen registrierte Schusswaffen in Bayern

Deutlich strenger sind die Regeln bei Schusswaffen. Hier braucht man schon für den Erwerb eine sogenannte Waffenbesitzkarte. In dieser ist vermerkt, welche Schusswaffen der Inhaber besitzen darf. Es gibt sie je nach Waffentyp und Grund für den Besitz in den Farben Rot, Gelb und Grün.

Um eine Schusswaffe kaufen und besitzen zu dürfen, muss man in Deutschland mehrere Voraussetzungen erfüllen. Man muss volljährig und persönlich geeignet sein – und man muss die erforderliche Sachkunde sowie ein "waffenrechtliches Bedürfnis" nachweisen.

In Bayern gab es Ende 2018 laut Innenministerium gut 402.000 ausgestellte Waffenbesitzkarten. Die meisten davon dürften auf Sportschützen und Jäger entfallen. Die Behörden notierten für den Freistaat zuletzt knapp 1,2 Millionen registrierte Schusswaffen. Die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen, weil jedes Jahr hunderte illegale Waffen beschlagnahmt werden.

Strenge Voraussetzungen für (großen) Waffenschein

Um eine solche Schusswaffe auch außerhalb der eigenen Wohnung zugriffsbereit mit sich führen zu dürfen, benötigt man wiederum den (großen) Waffenschein, der offiziell nur Waffenschein genannt wird. Zuletzt durften im Freistaat 1.483 Menschen mit dieser Erlaubnis eine Schusswaffe in der Öffentlichkeit dabeihaben. Und zwar, weil sie darauf als Bewachungsunternehmer bzw. Sicherheitspersonal ausgewiesen waren - oder weil sie als gefährdete Personen gelten, die jederzeit mit einem Angriff auf sich rechnen müssen.

Diese Personen müssen allerdings strenge Voraussetzungen erfüllen. So müssen die Bewachungsunternehmen laut Gesetz glaubhaft nachweisen, dass ihre Aufträge "aus Gründen der Sicherung einer gefährdeten Person (...) oder eines gefährdeten Objektes Schusswaffen erfordern". Auch gefährdete Einzelpersonen – zum Beispiel bedrohte Richter oder Staatsanwälte - müssen laut den Behörden ihr Bedürfnis, eine Schusswaffe zu tragen, detailliert erläutern.

Wann kann die Erlaubnis entzogen werden?

Die zuständige Waffenbehörde kann einen erteilten Waffenschein entziehen, wenn die jeweilige Person dafür nicht mehr geeignet ist oder die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Beim kleinen Waffenschein gilt: Wer etwa alkoholisiert auffällig oder wegen bestimmter Delikte verurteilt wird, dem kann das Dokument entzogen werden. Beim (großen) Waffenschein gilt: Erfüllt jemand die strengen Voraussetzungen nicht mehr, fällt auch die Erlaubnis zum Tragen einer Schusswaffe weg.