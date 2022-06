Wer darf das Spezi Spezi nennen? Streit um Cola-Mix vor Gericht

Auch wenn es der Volksmund häufig so bezeichnet: Nicht jedes Cola-Mix-Getränk darf sich automatisch "Spezi" nennen. Darauf achtet das Augsburger Brauhaus Riegele, das schon seit den 50ger Jahren die Markenrechte am Namen "Spezi" hat. Ein eigens gegründeter "Spezi Markengetränke Verband" vergibt dabei Lizenzen an Brauereien. Die Münchner Paulaner-Brauerei will nicht für so eine Lizenz bezahlen, ihr Cola-Mix-Getränk aber weiterhin "Paulaner Spezi" nennen. Jetzt muss das Landgericht München I entscheiden. Die Verhandlung beginnt um 10 Uhr.

Paulaner beruft sich auf fast 50 Jahre alte Vereinbarung

Man habe nämlich, so sagt die Paulaner Brauerei, mit dem Brauhaus Riegele 1974 eine Vereinbarung getroffen, laut der auch Paulaner sein Getränk Spezi nennen dürfe. Doch diese Abmachung sei rechtlich längst nicht mehr gültig, sagt die Augsburger Brauerei. Sie will Paulaner daher die Benutzung des Markennamens Spezi nur dann weiter gestatten, wenn die Münchner einen neuen Lizenzvertrag abschließen. Dagegen aber wehrt sich Paulaner nun vor Gericht. Die Augsburger Riegele-Brauerei hat ihrerseits Widerklage eingelegt.

Es geht um viel Geld

Riegele in Augsburg will nämlich auch wissen, wie viel die Paulaner-Brauerei eigentlich mit dem Markennamen "Spezi" verdient. Der Streitwert des Verfahrens ist laut Gericht mit immerhin zehn Millionen Euro beziffert. Ob heute vor Gericht bereits eine Entscheidung in Sachen Spezi fällt, ist noch unklar. Beide Parteien wollten sich auf Anfrage des BR vorab nicht zu dem Rechtsstreit äußern.

"Spezi" war ursprünglich gar kein Spezi

"Ein Spezi muss dabei sein" - so lautete kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der Slogan, mit dem das Brauhaus Riegele in Augsburg ein Bier auf den Markt brachte. Nach Informationen des Spezi Markengetränke Verbandes e.V. hatte das Brauhaus Riegele dann aber in den 50ger Jahren festgestellt, dass ein Mixgetränk aus Cola und Orangenlimonade in vielen Gaststätten beliebt war. Allerdings war es für die Wirte zeitaufwändig, das Getränk immer frisch zu mischen. Daher hatte man die Idee, das Getränk einfach schon fertig gemischt in Flaschen anzubieten und den Namen des Biers dafür zu übernehmen. Das "Spezi" war geboren.