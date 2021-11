Wer bleibt auf dem Schlachtfeld? Über Triage als Militärbegriff

Napoleon I. nannte ihn den tugendhaftesten Mann, den er kannte: Den Mediziner Dominique-Jean Larrey. "Wachsam und unermüdlich" soll er nachgeforscht haben, ob in den Körpern der Soldaten "noch ein Lebenszeichen zu entdecken ist". 1812 machte ihn Napoleon I. zu seinem persönlichen Leibarzt und zum Chefarzt der Armee. Larrey gilt bis heute als der Erfinder der Triage und der Notfallmedizin.

Als Chirurg war er im 18. und 19. Jahrhundert bei allen wichtigen Feldzügen der Französischen Revolution und der Kaiserzeit dabei. Beim Italien- und Russlandfeldzug, den Kämpfen um Speyer, der Schlacht bei Aspern, dem Krieg in Spanien, der Völkerschlacht von Leipzig ebenso wie bei der Schlacht von Waterloo. Mit seinen "fliegenden Ambulanzen" konnte er die Verwundeten sogar unter dem Feuer der feindlichen Artillerien aufsammeln und versorgen, erzählt die österreichische Historikerin und Militärwissenschaftlerin Daniela Angetter-Pfeiffer im Gespräch mit BR24.

Soldaten mussten bis zu 36 Stunden unter Schmerzen ausharren

Die Ausgangslage: Oft mussten die verwundeten Soldaten viele Stunden bis zum Ende der Schlacht ausharren, ehe ihnen geholfen werden konnte, beschreibt Angetter-Pfeiffer, die auf dem Gebiet Militärsanitätswesen und Sanitätsversorgung promoviert hat. "Wer nicht verblutete oder infolge eines Schocks gestorben war, blieb der Witterung ausgesetzt."

Doch auch wenn endlich Hilfe anrückte, war der Weg ins Lazarett mühsam: "Inzwischen war es Nacht geworden und die unbeleuchteten Straßen waren praktisch unpassierbar", so Angetter-Pfeiffer. Es dauerte "bis zu 24 oder sogar 36 Stunden, bis Chirurgen mit ihren Instrumenten zur Stelle waren."

Verletzte erstversorgen, Hoffnungslose aussortieren

Diese Erfahrung inspirierte den Armeearzt Dominique-Jean Larrey zu der Idee der Auslese und Notfallversorgung: Wer bekommt die Chance zu überleben und wer bleibt auf dem Schlachtfeld liegen? Larrey und seine Kollegen haben die Verwundeten selektiert in "Hoffnungslose" und "Verletze, die sofort behandelt werden müssen".

Der Chirurg erfand die "fliegenden Ambulanzen": Ärzte, die mit Pferdewagen an die Gefechtslinie fuhren und mit chirurgischen Instrumenten ausgestattet waren. Vor Ort entschieden sie, welche Kämpfer am ehesten überleben würden, damit diese zuerst operiert werden.

Laut Angetter-Pfeiffer ging es zum einen darum, die verwundeten Soldaten möglichst schnell wieder fit zu machen für die Front. Zum anderen habe Larrey aber auch erkannt, wie wichtig Erste Hilfe sei. Berühmt ist sein Ausspruch: Die Wunden der Sieger heilen schneller als die der Besiegten.

Auf dem Schlachtfeld: Blutungen stillen und Notfallamputationen

So stillten Larrey und seine Kollegen mitten auf dem Schlachtfeld Blutungen, legten Verbände an oder führten Notamputationen durch. Vor allem die Amputationen mussten so schnell wie möglich erfolgen, sagt Angetter-Pfeiffer, die selber als Notfallsanitäterin beim Bayerischen Roten Kreuz arbeitet: "Damals sprach man von Gasbrand, heute von Sepsis oder Tetanus."

Bei geübten Chirurgen habe eine Hand- oder Beinamputation mit der Knochensäge im besten Fall nicht einmal eine Minute gedauert. Mit Opiaten wurden die Legionäre kurz vorher leicht sediert. "Das ist schnell gegangen, man hat da draußen nicht lange gezögert, und Soldaten waren es gewohnt, Schmerzen zu ertragen. Wenn der verletzte Körperteil amputiert war, war die Überlebenschance wesentlich größer."

Unter Militärchirurgen der "Erste und Größte"

Weil man damals stets versucht habe, mit allen Mitteln die Kampffähigkeit der Soldaten zu erhalten, bezeichnen Historiker den Krieg auch als "Vater der Medizin". Dominique-Jean Larrey ist es laut Angetter-Pfeiffer gelungen, die Todesrate auf zehn Prozent zu senken. Er gilt heute als Erfinder der Notärzte und der Triage.

Ein Zeitgenosse Larreys, der amerikanische Chirurg Cornelius Rea Agnew, sagte über seinen außergewöhnlichen Militärarzt-Kollegen: "Als Operateur war er umsichtig, aber mutig und schnell. Er war ruhig und selbstbewusst in jedem Notfall." Unter den Militärchirurgen stehe Larrey deshalb dort, wo Napoleon unter den Generälen stand. "Dem Ersten und Größten", so Cornelius Rea Agnew.

Transportfähig oder nicht: Selektion bei massenhaften Verletzten

Die Triage ist also nicht neu, sagt die Historikerin Angetter-Pfeiffer. In der Notfall- und Katastrophenmedizin sei sie ein unverzichtbares System zur Rettung möglichst vieler Betroffener. Heute werde bei Katastrophen wie einem Anschlag mit massenhaft Verletzten selektiert, wer umgehend versorgt werden muss, wer noch transportfähig ist und wer nur leicht verletzt ist.

Ärzte kennzeichnen die Opfer mit farbigen Anhängekarten: Entweder man muss sofort behandeln oder die Behandlung kann warten.

Es handele sich um einen Übergang von der optimalen Individualmedizin hin zur optimierten Kollektivmedizin, erklärt Angetter-Pfeiffer. Egal ob bei Kriegshandlungen, Naturkatastrophen, Großschadensereignissen, Terroranschlägen oder Pandemien: "Das Überleben eines möglichst großen Kollektivs hat dann Vorrang vor dem möglichst geringen Schaden des Individuums."

Triage in Kliniken: Ambulant, Normalstation oder Intensivstation

Auch in den Kliniken werde heutzutage triagiert, aber in einem ganz anderen Kontext, sagt der Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen. Beispielsweise, indem man entscheidet: Welcher Patient, der in die Notaufnahme kommt, bedarf einer stationären Versorgung, wo ist eine ambulante Versorgung ausreichend.

Neu sei, dass die Kliniken aktuell entscheiden müssten, ob ein Patient vorzeitig von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt werden könne, weil die Intensivbetten so knapp sind. Im Idealfall passiere das ganz ohne Druck und ohne Stress. Doch aktuell müssten immer häufiger schnell Betten freigemacht und Patienten früher auf Normalstation verlegt werden.

Überlastet oder nicht: Bei einem Notfall immer in die Klinik

Grundsätzlich würde in Bayern aber kein Notfall vor einer Klinik abgewiesen. "Wir haben glücklicherweise nicht die Situation, dass jemand bei uns vor der Tür ist und wir sagen: Du kommst nicht rein, wir selektieren aus", versichert Jens Deerberg-Wittram, Geschäftsführer der RoMed Kliniken Rosenheim.

Auch wenn die Intensivstationen derzeit in Bayern voll sind, appelliert Deerberg-Wittram, dass jeder oder jede bei einem Notfall in die Klinik kommen soll. "Das ist der einzig richtige Ort, und wir kümmern uns auch."