Wer bekommt jetzt noch kostenlose PCR-Tests?

"Mir wurde an einer Teststelle im Landkreis Ebersberg gesagt, dass es im ganzen Landkreis keine kostenlosen PCR-Tests mehr gibt, wenn man eine rote Warn-Meldung auf der App hat. Als ich in den Landkreis München gefahren bin, war das hingegen kein Problem", erzählt uns einer.

Andere sagen, dass positive Selbsttests in Regensburg und München offenbar nicht gereicht haben, um einen kostenlosen PCR-Test zu bekommen. Dabei ist die offizielle Regelung klar. Allerdings könnte sie sich bald ändern.

PCR-Tests nach positiven Schnelltests kostenlos

Nach der derzeit gültigen Coronavirus-Testverordnung hat man sowohl mit einem positiven Schnelltest durch Fachpersonal als auch mit einem Selbsttest zur Eigenanwendung Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test.

Gleiches gilt laut Verordnung, wenn man durch die Corona-Warn-App eine Warnung mit der Statusanzeige "erhöhtes Risiko" bekommt. Auch das Ebersberger Landratsamt teilt auf Anfrage mit, dass sich Personen mit einer roten Warn-App-Meldung via PCR im Diagnostikzentrum kostenlos testen lassen können. Gleiches gilt bei mehreren Teststellen in München – auch bei positivem Schnell- oder Selbsttest.

Mit roter Warn-App noch kostenlos – künftig wird es schwieriger

Wegen der hohen Infektionszahlen und begrenzten Labor-Kapazitäten will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber, dass die PCR-Tests künftig stärker konzentriert werden. Laut einem Verordnungsentwurf seines Ministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, bleibt es generell beim Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test – aber nur, wenn man zuerst ein positives Antigen-Schnelltest-Ergebnis von einer offiziellen Teststelle bekommen hat. Eine rote Warnung in der Corona-Warn-App soll künftig nicht mehr ausreichen, um einen kostenfreien PCR-Test zu bekommen. "Auf dem Höhepunkt der Pandemie setzen wir PCR-Tests gezielter ein", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Begründung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Kritik von Bayerns Gesundheitsminister Holetschek an Entwurf

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat den Entwurf kritisiert. Er finde diese Änderung schwierig, so der CSU-Politiker im BR-Interview. Es gehe ja letztlich um die Unterbrechung von Neuinfektionen. "Wir sollten alles daransetzen, dass wir Kapazitäten ausbauen. Das müsste das Ziel sein."

Mit positivem Selbsttest oder Warnmeldung in der Corona-Warn-App bekommt man einen PCR-Test also noch kostenlos. Das wird sich laut Bundesgesundheitsministerium aber zeitnah ändern. Die Änderung tritt demnach voraussichtlich noch diese Woche in Kraft.