Wer aus Oberfranken über die Liste in den Bundestag einzieht

Die CSU hat bei der Bundestagswahl in Oberfranken alle Direktmandate holen können. Kaum anders sieht das gesamtbayerische Bild aus: 45 der 46 Direktmandate gingen an die CSU, eines an die Grünen. Doch über die Zweitstimmen ziehen weitere oberfränkische Politiker in den Deutschen Bundestag ein.

Alle Zahlen und Stimmen im Ticker zur Bundestagswahl in Oberfranken.

Sieben weitere Abgeordnete aus Oberfranken

Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, haben auch Lisa Badum (Grüne, Bamberg), Anette Kramme (SPD, Bayreuth), Andreas Schwarz (SPD, Bamberg), Jörg Nürnberger (SPD, Hof), Tobias Peterka (AfD, Bayreuth), Thomas Hacker (FDP, Bayreuth) und Johannes Wagner (Grüne, Coburg) über die Liste den Einzug in das Parlament geschafft.