Wer am Oktoberfest ausschenken darf – und warum

Weit über sechs Millionen Maß Bier landen Jahr für Jahr beim Münchner Oktoberfest in den durstigen Kehlen der Festbesucher. Doch wer bestimmt eigentlich, welches Bier auf der Wiesn ausgeschenkt werden darf?

Ein ausgesuchter Kreis

Zur Wiesn sind nur Brauereien zugelassen, die ihr Bier in München brauen und dazu Münchner Wasser verwenden. So heißt es wortwörtlich in den Betriebsvorschriften für das Oktoberfest: "Das Oktoberfest ist das traditionelle Münchner Volksfest mit Münchner Gastlichkeit und Münchner Bier. Diese Tradition gilt es weiter zu bewahren. An Wiesnbesucher darf deshalb nur Münchner Bier der leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt werden."

Gebraut mit Wasser aus der Tiefe

Alle Münchner Groß-Brauereien haben eigene Tiefbrunnen, die bis in die tertiäre Molasseschicht hinunterreichen. Kommt das Wasser nämlich aus der Leitung, ist die Qualität in der Stadt höchst unterschiedlich. Derzeit sind, wie schon seit Jahrzehnten, zugelassen: Augustinerbräu, Hacker-Pschorr-Brauerei, Löwenbrauerei, Paulanerbrauerei, Spatenbrauerei und Staatliches Hofbräuhaus. Dass vier von sechs mittlerweile zu internationalen Großkonzernen gehören, tut nichts zur Sache. Es sind Münchner Traditionsmarken und das Bier kommt aus der Landeshauptstadt.

Wiesnbier – ein ganz besonderes Festbier

Das Oktoberfest-Bier muss auch nach dem Münchner Reinheitsgebot von 1487 und dem Deutschen Reinheitsgebot von 1906 gebraut sein. Zudem ist es ein Extra-Sud, ein besonders würziges und starkes Festbier, ähnlich dem Märzen, das vor über 200 Jahren ausgeschenkt wurde. Und die Brauereien müssen es auf gut bayerisch "im Kreuz haben" - tausende Hektoliter Bier auf Vorrat zu brauen, einzulagern und auch auszuschenken. So hatte Paulaner 2017 einen Absatz von rund 2,4 Millionen Hektolitern, Augustiner noch 1,7 Millionen Hektoliter. Auf der letzten Wiesn wurden insgesamt 7,7 Millionen Mass Bier ausgeschenkt, also etwa 77.000 Hektoliter.

Auch der Giesinger Bräu will bei der Wiesn mitmischen

Der Münchner Giesinger Bräu, gegründet 2006 in einer Hinterhofgarage, braut mittlerweile 10.000 bis 12.000 Hektoliter pro Jahr, will sich vergrößern und es dann mit den Großen aufnehmen. In fünf Jahren will der Chef des Giesinger Bräu auf der Wiesn seinen Oktoberfest-Sud ausschenken, mitmischen unter den BIG SIX, den Groß-Brauereien auf dem Oktoberfest.