Wenzenbach: Keine klare Todesursache nach zweiter Obduktion

Nach dem Tod eines Mannes bei seiner Festnahme vor zwei Wochen in Grünthal bei Wenzenbach im Landkreis Regensburg ist die Leiche des 31-Jährigen erneut obduziert worden. Die zweite Obduktion hatte die Familie des Verstorbenen veranlasst. Laut Philipp Pruy, dem Anwalt der Familie, habe bei der Obduktion ebenfalls noch keine klare Todesursache festgestellt werden können.

Einblutungen - aber keine passenden Spuren

Die am vergangenen Freitag in München obduzierenden Rechtsmediziner hätten aber unter anderem Einblutungen an Augenliedern und dem Lungenfell festgestellt. Diese sogenannten Stauungsblutungen könnten durch Druck auf den Hals oder den Brustkorb des 31-Jährigen ausgelöst worden sein. Am Hals seien aber keine dazu passenden Spuren festgestellt worden, gibt Pruy das Ergebnis der Untersuchung wieder.

Sichtbare Kopfverletzungen haben nicht zum Tod geführt

Die Münchner Obduktion konnte zudem ausschließen, dass sichtbare Verletzungen am Kopf zum Tod des Mannes geführt hatten. Die genaue Todesursache kann frühestens mit dem Abschluss feingeweblicher Untersuchungen festgestellt werden, so Pruy, der auch verlangt hat, den Rechtsmedizinern die Zeugenaussagen zur Festnahme zur Verfügung zu stellen, damit diese in die Bewertung mit einfließen können.

Genaue Todesursache weiter unklar

Eine erste Untersuchung war in der Woche nach dem Vorfall im Rahmen der Ermittlungen erfolgt. Die Staatsanwaltschaft hatte mitgeteilt, dass nach vorläufigen Obduktionsergebnissen der Tod nicht durch Herzinfarkt oder "unmittelbares Ersticken" eingetreten sei. Die in München festgestellten Einblutungen seien auch bei der ersten Untersuchung in Erlangen dokumentiert worden.

Weiter kein Anfangsverdacht gegen beteiligte Polizisten

Die Polizei hatte den 31-Jährigen vor zwei Wochen festgenommen, da er einem anderen Mann am Kopf verletzt haben soll. Er soll sich bei der Festnahme gewehrt und einen Polizisten verletzt haben. Deshalb sei der Mann an den Händen und später auch an den Füßen gefesselt worden, bevor er starb, so die Staatsanwaltschaft. Gegen die beteiligten Polizisten besteht weiter kein Anfangsverdacht. Wie in solchen Fällen üblich, hat das Landeskriminalamt aber Vorermittlungen aufgenommen.