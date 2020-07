Wenns im Urlaub piept: Rauchmelder nervt Campingplatz-Bewohner

Über Stunden piepte es am Freitagnachmittag aus einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Lechbruck am See im Ostallgäu. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen, allerdings waren weder Flammen noch Rauch zu sehen. Ausgelöst wurde der Rauchmelder offenbar, weil die Batterie so schwach war, dass sie ausgetauscht werden sollte. Weil die Eigentümer des Wohnwagens unterwegs waren, wurden die Camper stundenlang von dem Alarmsignal drangsaliert.

Erst die Polizei sorgte wieder für Ruhe

Weil die Camper das Gepiepse irgendwann nicht mehr ertragen konnten, riefen sie schließlich die Polizei. Der gelang es tatsächlich, über ein offenes Fenster in den Wohnwagen zu gelangen und den Rauchmelder abzustellen. Ironischerweise war die angeblich so schwache Batterie des Rauchmelders immerhin noch kräftig genug gewesen, die Urlauber auf dem Campingplatz über Stunden zu nerven.