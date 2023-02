Wenn überschüssiger Strom nicht gespeichert werden darf

An bedeckten Wintertagen liegt das Problem in weiter Ferne. Kaum Sonne, häufig Windstille – Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist Saisongeschäft. Ein Geschäft der Extreme, sagt Michael Forstner, Vorstand des regionalen Netzbetreibers ÜZW Energie im Landkreis Landshut: "Im Winter geht der Anteil aus Photovoltaikanlagen oft gegen Null. Im Sommer wissen wir nicht, wohin mit dem Strom."

Das Problem ist nicht neu. An sonnenreichen Tagen im Sommer erzeugen bestehende Photovoltaikanlagen vielerorts mehr Strom, als die Netze aufnehmen können. Die Anlagen müssen folglich in der Fachsprache "abgeregelt" werden. Das heißt: Der Strom kann nicht verwendet werden.

"Überschüssigen" Strom speichern - für Netzbetreiber nicht erlaubt

Netzbetreiber-Vorstand Forstner drängt deswegen darauf, diesen "überschüssigen" Strom zu speichern. Es gebe viele Möglichkeiten, Energie zu sichern - große Batteriespeicher oder in Form von Wasserstoff – alles besser, als den Strom ungenutzt im Nirwana verschwinden zu lassen, findet Forstner. Seine Firma habe sogar schon eine Baugenehmigung für einen Batteriespeicher.

Doch hier folgt das nächste Problem: "Wir scheitern an den rechtlichen Vorgaben, an der Regulierung", sagt Forstner im BR-Interview. "Ein Netzbetreiber darf keinen Speicher errichten und nutzen, so steht es im Gesetz. Da sind uns die Hände gebunden, wir kommen nicht weiter."

Tagsüber Solarstrom und Energie aus Windkraftanlagen in der Batterie speichern, nachts dann bei Dunkelheit und Windstille einspeisen – der Ansatz ist soweit logisch und kann von Kommunen und Privatunternehmen umgesetzt werden. Sie dürfen Speicher bauen.

Strenge EU-Vorgaben

Dass der Netzbetreiber diese Idee aber nicht verwirklichen darf, liegt an der europäischen Gesetzgebung. Eine Richtlinie sieht vor: Netzbetrieb und Stromerzeugung müssen klar voneinander getrennt sein. Eine Voraussetzung für den diskriminierungsfreien Wettbewerb, erklärt der Münchner Energierechtsexperte Dr. Lukas Assmann.

Nur unter ganz bestimmten Bedingungen sind Ausnahmen möglich: "Das setzt voraus, dass zum einen der Markt versagt hat, sich also kein privates Unternehmen findet, das die Speicherdienstleistung erfüllt. Und zweitens, dass der Netzbetreiber den Speicher dringend braucht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten."

Keine Mehrkosten für Endverbraucher

Ein Netzbetreiber kann sich also mit seinem individuellen Fall an die Bundesnetzagentur wenden und eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Alle nötigen Kriterien seien erfüllt, heißt es von ÜZW Energie in Landshut.

Eigenen Angaben zufolge würde die Doppelfunktion als Netzbetreiber und Betreiber eines Stromspeichers auch "die Kosten für die Endverbraucher nicht erhöhen". Und doch halten sie sich mit einem Antrag an die Bundesnetzagentur zurück. Denn dieses Verfahren sei "hochkomplex und zeitaufwendig". So beschreibt es auch Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Wirtschaftsminister Aiwanger: Engpass muss beseitigt werden

Das müsse sich ändern, fordert Aiwanger im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Damit wir das Zeichen setzen und sagen, jawohl, wir wollen die Energiewende und öffnen diesen Engpass, damit wir vor Ort speichern dürfen. Anstatt zu sagen, in fünf Jahren bauen wir Umspannwerke und in zehn Jahren bauen wir Netze aus. Das ist alles viel zu langsam."

Am vergangenen Montag (30.01.2023) hat sich Aiwanger deswegen mit einem Schreiben an die Bundesnetzagentur gewandt. Der Brief liegt dem Bayerischen Rundfunk vor. Darin heißt es: "In Bayern existiert gerade im von dem Erfordernis der Netzintegration dezentraler Erneuerbare-Energien-Anlagen besonders betroffenen ländlichen Raum eine Vielzahl von Betreibern kleinerer Verteilnetze, die nach meiner Überzeugung keinesfalls durch zu hohe regulatorische Anforderungen, beispielsweise ein zu kompliziert ausgestaltetes Ausschreibungsverfahren überfordert werden dürfen."

Antrag auf Energie-Speicherung vor Ort viel zu bürokratisch

Heißt übersetzt: Eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen ist viel zu schwierig, bürokratisch und vor allem für kleine Betriebe nicht machbar. Ein zu kompliziertes Verfahren – wohl nicht nur das Problem kleiner und regionaler Netzbetreiber. Das Prozedere sei selbst für die ganz Großen undurchschaubar, sagen Insider: "Da traut sich aktuell niemand ran."

Und genau da liegt die Krux: Weil keine Anträge auf Ausnahmegenehmigung eingereicht werden, sieht die Bundesnetzagentur keinen Handlungsbedarf. Auf Nachfrage des BR erklärt diese: "Durch Festlegungen der Regulierungsbehörde könnte das Genehmigungsverfahren näher ausgestaltet oder konkretisiert werden, wenn dafür ein entsprechender Bedarf bestünde. Tatsächlich hat noch kein Verteilnetzbetreiber einen entsprechenden Bedarf geltend gemacht und eine Genehmigung bei der Bundesnetzagentur beantragt."

Keine Anträge durch die Netzbetreiber bedeutet: Keine Stromspeicher, auch wenn sie gewollt, geplant und sogar bereits finanziert sind.

Ohne einfacheres Verfahren wird viel Strom verschwendet

Das würde sich unter vereinfachten Rahmenbedingungen schnell ändern, ist man sich im bayerischen Wirtschaftsministerium sicher. Ohne vereinfachtes Verfahren wiederum, werde nicht nur in Niederbayern auch in Zukunft ein Teil des überschüssigen Stroms ungenutzt bleiben – obwohl er eigentlich gespeichert werden könnte.