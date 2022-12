Wenn Tiere Menschen helfen: Ein Besuch auf dem Regens-Wagner-Hof

Nachfrage nach Reittherapie steigt

Die Nachfrage hier würde stetig wachsen, sagt Hofleiterin Claudia Pastors. Deshalb habe man in diesem Jahr auch viel erneuert und erweitert. Das größte Projekt: der Roundpen. Eine Art runde, überdachte Reithalle - besonders geeignet ist sie zum Longieren der Pferde. Jetzt kann neben der Reithalle auch dieser Ort für Therapiestunden genutzt werden. Claudia Pastors kümmert sich hier um die gesamte Organisation: Wohnen, Therapie und Tagesstruktur. So nennen die Mitarbeiter hier die Arbeitsmöglichkeiten für die Hofbewohner. Jeden Morgen ist sie bei der Besprechung dabei. Man tauscht sich aus: Was ist vorgefallen in der Nacht? Das ist wichtig, die Mitarbeiter müssen das wissen. Wegen der Sprachbarrieren ist es oft nicht einfach, nachzuvollziehen, warum der eine oder die andere eventuell nicht gut gelaunt ist, warum jemand traurig oder wütend ist. Aggressives Verhalten kann immer wieder vorkommen, sagt Pastors. Sie spricht aus Erfahrung. Dann müssten die Mitarbeiter beruhigend eingreifen. Dafür seien sie aber geschult. Die 21 Behinderten auf dem Hof werden von über 30 Mitarbeitern betreut – von Heilerziehungspflegern über Erlebnispädagogen bis hin zu Reittherapeuten.

Reittherapie auch für Menschen von außerhalb

Zur Reittherapie kommen auch Menschen von außerhalb auf den Hof. Wie Doris Mayr. Sie wohnt und arbeitet eigentlich bei der Lebenshilfe in Dillingen, der zweiten großen Einrichtung für Menschen mit Behinderung in der Stadt. Seit über zehn Jahren bringt ihre Mutter Doris für die Therapie zum Hof. Die Kosten – 60 Euro pro Stunde – übernehmen die Kassen nicht. Das ärgert Elvira Mayr, trotzdem will sie nicht auf die Therapie verzichten. "Wenn wir mal keine Therapie haben, dann merkt die Krankengymnastin das sofort. Dann sind die Gelenke von Doris viel steifer", sagt sie. Ihre Tochter Doris hat eine extrem seltene Chromosomenerkrankung. Bei ihrer Geburt vor 34 Jahren habe es dieses Phänomen erst sechsmal auf der Welt gegeben, berichtet ihre Mutter, es gebe nicht einmal einen Namen für die Krankheit. Doris' Gelenke versteiften sich mehr und mehr. Durch die Reittherapie könne dieser Prozess zumindest verlangsamt werden. Das Pferd ist für Doris Motivation und Mittel zugleich. Zu Beginn der Stunde hält sie in der einen Hand Stoffaffe Charly, kann sich also nur mit einer Hand am Gurt halten. Dann dreht sie einen Hulahoop-Reifen um die Hüften, eine Koordinationsübung. Zuletzt trabt sie noch. "Das war anfangs undenkbar", erinnert sich Reittherapeutin Karin Dannemann. Jetzt schaffe sie mehr als 20 Runden. Sie begleitet Doris schon die ganzen Jahre über. Ihr großes Ziel: Galopp. Mit dem bisher Erreichten ist sie aber schon sehr zufrieden. Zum Schluss gibt Doris' Pferd Lisa noch ein Stückchen Brot und streicht ihr über den Hals. Feierabend für Lisa.

Kurs "Pony ABC" für Kinder mit und ohne Defiziten

Auf die Therapeutinnen warten noch fünf Kinder und Trinchen, eines der Mini-Shetlandponys auf dem Hof. Im Umgang mit den Ponys sollen die Kinder Wissenswertes über die Tiere lernen und in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden. Hier dürfen Kinder mit und ohne Defizite mitmachen. Auf dem Hof kommen sie auch mit den hier lebenden Menschen mit Behinderung in Kontakt. Christiane Klaus' Tochter Marlene macht schon zum dritten Mal mit. "Marlene hat hier gelernt, Mut zu zeigen und sich was zuzutrauen." Die Fünfjährige putzt inzwischen Pony Trinchen, dann wird angeschirrt: Heute dürfen die Kinder Kutsche fahren. Natürlich hat Erlebnispädagogin Bernadette Kinzel auch noch zusätzliche Aufgaben mit eingebaut: Die Kinder sollen Naturmaterialien in verschiedenen Farben bringen. Aaron wählt braune Erde, Katharina bringt ein rotes Blatt. Zuletzt dürfen alle fünf noch gleichzeitig in der Kutsche fahren. Trinchen trabt eifrig los. Dafür bekommt sie dann auch noch ein Stück Apfel. Die Stunde ist um, Marlenes Mutter wartet schon: "Ich finde das toll, die Gemeinschaft hier. Natur, Pferde, das ganze Programm. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder auch den Umgang mit diesen besonderen Menschen hier lernen – alle gehören dazu."

Es ist Abend geworden auf dem Hof. Elias hat noch einen ganzen Haufen Laub zusammengerecht. Patrick ist im Stall, streichelt sein Lieblingspferd. Doris ist inzwischen wieder in ihrer Wohnung bei der Lebenshilfe. Die Hofmitarbeiter informieren die Nachtschicht noch darüber, ob etwas vorgefallen ist. Und die Pferde stehen an den Futterraufen und zermalmen das duftende Heu zwischen den Zähnen.