Wenn Studenten bei der Müllabfuhr jobben

Semesterferien an den bayerischen Universitäten: Viele Studenten nutzen diese Zeit, um zu jobben. Einen vergleichsweise ungewöhnlichen Arbeitsplatz haben aktuell fünf Würzburger Studenten. Sie jobben bei den Stadtreinigern. Wie die Stadt mittelt, unterstützen sie dort das Team der Müllabfuhr.

Abfalltonnen wiegen bis zu 300 Kilogramm

Bei dem Job sei körperliche Fitness wichtig. Ein Team aus drei Personen bewegt in einer acht Stunden-Schicht rund 20 Tonnen Restmüll oder 10 Tonnen Biomüll, so die Stadt. Die schwersten Behälter seien bis zu 300 Kilogramm schwer. "Junge Menschen stecken diese schweren körperlichen Belastungen gut weg", sagt Kurt Bader, Abteilungsleiter für die Abfalldienste. Für Studentin Laura Paternotte war es eine Überraschung, wie schwer die Mülltonnen tatsächlich sind: "Manche Papiertonnen sind mit wenigen Kartonagen leicht gefüllt. Daneben steht dann eine vollgepresste Tonne, die sich nur mit vollem Krafteinsatz bewegen lässt. Muskelkater ist die ersten Tage garantiert." 13 Euro beträgt ihr Stundenlohn, schreibt die Stadt Würzburg.

Mülltrennung häufig mangelhaft

Im Würzburger Stadtgebiet fallen pro Monat etwa 4.400 Tonnen Müll an. Die Mitarbeiter der Müllabfuhr arbeiten unter Zeitdruck. Die fünf Studenten sind für sie eine Entlastung, schreibt die Stadt. Ein Großteil der 97 festen Angestellten konnten so in der Sommerferienzeit Urlaub nehmen. Nach drei Wochen ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz zu den Ferienjobbern: "Ihr würdet bei uns eine Festanstellung bekommen", sagt Bader.