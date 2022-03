Wenn Schicksale an Übersetzungen hängen

Rund zwei Jahre sind vergangenen, seit der hessische Ort Alsfeld von einem Mordfall erschüttert wurde: Ein 35-jähriger Syrer erschlug damals seine Ehefrau. Als er versuchte nach Bayern zu fliehen wurde er festgenommen und schließlich wegen Mordes angeklagt. Sein Anwalt, der Würzburger Strafverteidiger Roj Khalaf, erinnert sich noch heute gut an den Prozess.

Dolmetscher verstand Dialekt nicht

Vor Gericht erschien ein Dolmetscher für die kurdische Sprache. Der Dolmetscher stammte aus der Türkei, der Angeklagte und die Zeugen aus Syrien. Zwar sprachen alle kurdisch, die Dialekte aber waren verschieden. Der Dolmetscher hatte Schwierigkeiten die Aussagen zu übersetzen, erinnert sich Anwalt Khalaf. Er stammt selbst aus Syrien und bemerkte deshalb die Unterschiede. Er machte den Richter darauf aufmerksam. Der Dolmetscher wurde ausgewechselt.

Heute spricht er von einem Glücksfall: Ohne seine Sprachkenntnis wäre die fehlerhafte Übersetzung womöglich nie aufgefallen. Für das spätere Urteil hätte das Folgen haben können, sagt Khalaf. In dem Verfahren kam es auf Details an. Letztlich wurde sein syrischer Mandant wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Nicht zu einer höheren Strafe wegen Mordes.

Details entscheidend

Wie im Falle des syrischen Angeklagten kommt es bei Gerichtsprozessen häufig auf Details an. Missverständnisse können Sachverhalte verfälschen, erläutert Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu, Professor für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität des Saarlandes. Etwa wenn Aspekte wegfallen, die die Tat in einem milderen Licht erscheinen lassen, sagt Oğlakcıoğlu. Im schlimmsten Falle drohe ein "ungerechtes Urteil".

Kritik an Behördenpraxis

In Bayern berichten mehrere Anwälte von ähnlichen Erfahrungen wie Strafverteidiger Khalaf. Immer wieder waren es Zufälle, die verhindert haben, dass vor Gericht falsch oder unzureichend übersetzt wurde. Immer wieder griffen Anwälte ein, die selbst mehrere Sprachen beherrschen. So auch die Nürnberger Anwältin Gordana Pavlović. Sie schildert, dass zum Beispiel bei Polizeivernehmungen ihrer Mandanten mehrfach Dolmetscher vor Ort waren, deren Sprachkenntnisse nicht ausreichend waren.

Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) kennt das Problem. Der BDÜ kritisiert schon seit Jahren den Einsatz von Laien satt qualifizierten beeidigten Dolmetschern – vor allem bei Polizeivernehmungen. Er fordert eine bessere Vergütung. Das Innenministerium weist die Kritik des Verbandes auf Anfrage zurück. Auch das Bayerische Justizministerium gibt an, das Problem nicht zu kennen. Die Aussagen der Behörden stehen damit im Widerspruch zu dem, was mehrere Anwälte berichten. Aus ihrer Sicht ist das Problem drängend.