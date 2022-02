Wenn Liebe eine Zahl wäre: Heiraten am 2.2.22

Ob der 11.11.2011, der 1.1.2021 oder eben der 2.2.2022 – Heiraten am Schnapszahl-Datum ist bei jungen Pärchen weit verbreitet und vielerorts beliebt. Logisch, so ein Datum lässt sich leichter merken, klingt schön und ist einfach markant. Rebecca und David Stuber aus Regenstauf im Landkreis Regensburg haben sich am 2. Februar 2022 das Ja-Wort gegeben.

Jahrestag wird Hochzeitstag

Für das Datum haben sie sich aber gar nicht aus einer Laune heraus entschieden. "Wir sind am 2.2.2019 zusammengekommen", erzählt Rebecca Stuber. Über den 2. Februar 2022 als Hochzeitstag hätten David und sie öfter gesprochen, "weil es eben unser Dreijähriges wäre. Den Termin könnte man dann auch nicht mehr vergessen, weil wir den eh schon kennen", sagt Rebecca.

Für die Vergesslichen

Gerade Männern wird öfter nachgesagt, dass sie gerne mal den Hochzeitstag vergessen. War da gar kein Hintergedanke dabei? Rebecca Stuber beschwichtigt: "Also bis jetzt hat David noch nie was vergessen." David Stuber schaltet sich ein: "Ich hätte mir auch jedes andere Datum merken können, so ist es nicht. Aber der 2.2.22, das ist machbar, dass ich es nie vergesse."

Run auf Schnapszahl-Datum bleibt aus

Praktisch ist so ein Schnapszahl-Hochzeitstag schon. Den Termin für die Hochzeit am 2.2.22 haben sich die Stubers daher schon vor Monaten reserviert – zur Sicherheit, falls sich noch andere Pärchen für das Schnapszahl-Datum interessierten. Der große Run auf den 2. Februar blieb aber im Schnapszahl-Jahr 2022 aus, das hat eine stichpunktartige Umfrage des BR ergeben. In den meisten Städten und Gemeinden wären sogar noch Termine frei gewesen.

In Nabburg oder im Standesamt in Maxhütte-Haidhof findet am Mittwoch, 2.2. zum Beispiel keine einzige Hochzeit statt. Selbst in Regensburg haben sich für diesen Tag nur sieben Paare angemeldet, es wären noch Termine frei gewesen. Die Sommermonate sind für viele Verliebte in der Oberpfalz zum Heiraten doch reizvoller, scheint es.

Antrag im Hochsommer, Trauung im Winter

David und Rebecca Stuber zeigten sich mutig, trauten sich im kalten Februar. Ganz so vorsichtig haben sie die Entscheidung für den Zeitpunkt der standesamtlichen Hochzeit doch nicht getroffen, gesteht David Stuber. Den Heiratsantrag machte der Regenstaufer seiner Freundin im Hochsommer letzten Jahres: "Und da haben wir das noch nicht so ernst genommen, dass das wirklich so kalt ist im Februar. Das ist mir jetzt die letzten Wochen bewusst geworden, dass das mit dem Wetter vielleicht nicht so gut werden könnte. Aber wir heiraten ja im Sommer noch mal kirchlich, da ist es auf jeden Fall warm!"

Noch Termine frei am 22.2.22

Wer auch an einem Schnapszahl-Datum heiraten will, kann das übrigens schon in wenigen Tagen, am 22. Februar machen. In vielen Gemeinden und Städten in der Oberpfalz sind noch Termine an diesem Tag frei.