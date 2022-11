Wenn Kinder Kontakt abbrechen: Selbsthilfe für verlassene Eltern

In der Selbsthilfegruppe "Verlassene Eltern" in Würzburg, laden Monika und Sigrid gemeinsam einmal in der Woche zum offenen Gespräch unter Betroffenen ein. Denn die beiden wissen, wie es sich anfühlt, plötzlich keinen Kontakt mehr zu einem Kind zu haben. Sie betonen unter anderem: Trauer, Wut, Verzweiflung und Ratlosigkeit – diese Gefühle haben ihre Berechtigung, "aber wir wollen, dass die Mütter und Väter nach unseren Treffen ein Stück weit gestärkt nach Hause gehen können."

Die Schuldfrage wiegt schwer

Die Schuldgefühle, mit denen verlassene Eltern konfrontiert sind, wenn ihre Kinder den Kontakt abbrechen, sind erst einmal überfordernd. Sie verstehen die Welt oft nicht mehr. Die Suche nach dem Grund, die Suche nach der eigenen Schuld ist riesig als Mutter, sagt Sigrid. Man dreht und wendet die Situationen aus der Vergangenheit und fragt sich immer wieder, was vielleicht der Schlüssel war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das ist eine Spirale, die einen sehr nach unten ziehen kann, so Sigrid.

Auch Monika hat sich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen und sich, genauso wie Sigrid, dazu entschlossen, sich therapeutische Unterstützung zu suchen. Das hat auch geholfen, aber sie wollten mit anderen in Austausch gehen und suchten gezielt nach weiteren Betroffenen, die ihre persönliche Situation nachvollziehen konnten. Aber in Würzburg gab es bis dahin noch keine Selbsthilfegruppe zu diesem speziellen Thema.

Würzburgerin gründete Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern

Aus diesem Leidensdruck heraus, hat die Würzburgerin Monika das Aktivbüro der Stadt Würzburg aufgesucht und wurde von einer Sozialarbeiterin dazu ermutigt, selbst eine Gruppe für Betroffene zu gründen. So entstand die Selbsthilfegruppe "Verlassene Eltern", in der sie auch Sigrid kennenlernte. Über die Zeit wuchs die kleine Gruppe an und mittlerweile gibt es 20 Mütter und Väter, die sich bis zum heutigen Tag in wechselnder Konstellation treffen. Die Geschichten ähneln sich, auch wenn die Gründe verschieden sind.