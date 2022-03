Wenn jede Minute zählt: Sorge um neue Notarztdienstregelung

Es gibt drei Notarzt-Standorte im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim: In Neustadt, in Bad Windsheim und in Uffenheim. Bald soll es aber nur noch zwei geben, denn der Notarztmangel auf dem Land hinterlässt Lücken im Dienstplan: Bad Windsheim und Uffenheim sollen zusammengelegt werden.

Ein voller statt zwei lückenhafte Dienstpläne

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern, die für die Notarztstandorte im Freistaat zuständig ist, will die Notarzt-Dienstpläne von Bad Windsheim und Uffenheim in einem Dienstplan zusammenfassen. Der Landkreis werde zum Handeln gezwungen, sagt Landrat Helmut Weiß (CSU). Denn bereits in den vergangenen Jahren seien die Dienstpläne immer wieder lückenhaft gewesen. Und laut Gesetz müsse die Notarztversorgung zu hundert Prozent sichergestellt werden.

Notarztdienstregelung polarisiert

Notarzt Andreas Schenk aus Uffenheim bestätigt, dass Notärzte fehlen. Allein in Uffenheim seien zehn bis 15 Prozent der Dienste, manchmal mehr, unbesetzt. Auch in Bad Windsheim fehlten Notärzte. "Gleichzeitig gibt es auch viele ruhige Tage, so dass man vom Schreibtisch aus leicht sagen kann, dass man die Pläne zusammenlegt", so Schenk. Allerdings kann es immer anders kommen – er kennt auch Tage mit fünf bis sechs Einsätzen allein von Uffenheim aus. Und da zählt oft jede Minute. Die Stadt Bad Windsheim ist 17 Kilometer entfernt – einige Ortsteile noch viel weiter. Der Mediziner befürchtet, dass in einigen Fällen Notärzte zu spät kommen oder sich für einen Einsatz und gegen einen anderen entscheiden müssen.

Bürgerinnen und Bürger in Sorge

Dass ein Notarzt zu spät kommt, das ist auch die Befürchtung der Bürgerinnen und Bürger von Uffenheim. Bürgermeister Wolfgang Lampe (SPD) teilt diese Sorge. Er spricht von einer Verlagerung des Problems. Denn wenn wegen fehlender Notärzte Mediziner vom Nachbarlandkreis abgezogen werden müssten, sei das Problem nicht gelöst. Es entstünden woanders Lücken, sagt Lampe.

Probebetrieb für ein Jahr

Eine große Diskussion gab es auch in der letzten Kreistagssitzung. Landrat Helmut Weiß kann die Ängste nachvollziehen, versichert jedoch, dass der neue Dienstplan lückenlos sein wird. Gleichzeitig betont er, dass die neue Struktur zunächst ein Jahr lang erprobt werden soll. Man könne die Entscheidung damit jederzeit rückgängig machen. Der Landrat versichert, dass er diese Entscheidung nicht freiwillig trifft, es sei ein Dilemma. Wären genügend Notärzte da, könnte erneut auf drei Standorte aufgestockt werden.

Notarzt will trotzdem lieber zwei Dienstpläne

Dass nach einem Jahr Probe wieder getrennte Dienstpläne folgen, bezweifelt Notarzt Andreas Schenk. Er glaubt auch, dass Notärzte aufhören, weil ihnen das Gebiet zu groß ist. Er wünscht sich, dass es einfach weiterhin beide Dienstpläne gibt, wenn auch mit kleinen Lücken. Das seien immer noch mehr Notärzte als nur mit einem gemeinsamen Dienstplan.

Ob die Zusammenlegung der Notarzt-Dienstpläne kommt, wird am Donnerstag im Zweckverband für Rettungsdienste entschieden. Allerdings gilt die Zusammenlegung schon als sicher.

Ärztemangel nicht neu im Landkreis

Der Mangel an Ärztinnen und Ärzten, speziell an Notärzten, ist im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim nichts Neues. Der Landkreis will daher in einem Haus- und Fachärztekonzept Nachwuchs in Form von Stipendien, entsprechender Immobilen und ähnlichem aufs Land locken. Dadurch erhofft er sich auch, dass sich diese Ärzte für eine Notarztausbildung entscheiden.