BR24live - "jetzt red i": Wenn Energie immer teurer wird

"Angesichts der Dramatik des Krieges ist ein sofortiges Energieembargo notwendig", sagt Anton Hofreiter. Der grüne Europapolitiker ist nur einer von vielen, die über den EU Einfuhr-Stopp von russischer Kohle hinaus ein gänzliches Verbot russischer Energieimporte fordern. Andere aus der Politik – wie der bayerische Wirtschaftsminister – lehnen das entschieden ab: "Wir sind, ob wir wollen oder nicht, auf russisches Gas angewiesen", so Hubert Aiwanger (FW).

Wie sehr würde sich ein Embargo bei uns auswirken?

Ein Energieembargo würde Wladimir Putin sicher schaden, aber können wir es uns überhaupt leisten, auf Öl, Benzin und Gas aus Russland zu verzichten? Oder ist die Abhängigkeit nicht zu groß? Die Preise jedenfalls sind seit Beginn des Krieges dramatisch gestiegen und das trifft die erfolgreiche bayerische Wirtschaft hart. Besonders energieintensive Firmen wie Wacker Chemie aus Burghausen leiden massiv und fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Auch Mittelständlern und Handwerkern macht diese Entwicklung schwer zu schaffen.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen für Benzin und Gas müssen auch Privatleute. Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht mehr, wie sie die Mehrkosten stemmen sollen. Die Politik reagiert: Sprit-Steuern werden gesenkt, der Heizkostenzuschuss wird erhöht. Doch reicht das? Die Grünen fordern zusätzliches ein zeitlich begrenztes Tempolimit auf Autobahnen, um Energie zu sparen.

Energiewende contra Preisstabilität

Muss ein hartes Embargo her oder würde das unsere Wirtschaft zu hart treffen? Braucht es mehr Mut bei der Energiewende? Sollte die 10H-Regel in Bayern gekippt werden, um den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen? Oder müssten die Kernkraftwerke nun doch länger am Netz bleiben? Wie werden wir unabhängig von Russland – und zu welchem Preis?

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger mit dem bayerischen Wirtschafts-und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) und dem Bundestagsabgeordneten Dieter Janecek von Bündnis90/Grüne.