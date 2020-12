Wenn die Zeit durchlässig wird: Rauhnächte in Oberfranken

In den zwölf Nächten vor dem 6. Januar verschwimmen die Grenzen zwischen den Zeitebenen – so zumindest erzählt es die Legende. Man kann dann nicht nur einen Blick in die Zukunft werfen, sondern muss sich auch vor den wandelnden Seelen der Verstorbenen in Acht nehmen. Denn diese können ziemlich sauer werden.

Fichtelgebirge: Heimatforscher ist Experte der Rauhnächte

Der Heimatforscher Adrian Rossner aus dem Fichtelgebirge hat zahlreiche Rauhnachtbräuche aus dem ländlichen Oberfranken zusammengetragen. Seine Vorträge zu diesem Thema sind immer gut besucht. Was er bei diesen Gelegenheiten berichtet, wurde ihm entweder zugetragen, oder er las in alten Schriften darüber. Der bekannteste Brauch ist noch heute das Verbot, Wäsche aufzuhängen.

Raunächte in Oberfranken: Wäsche als Hindernis

"Die Seelen der Verstorbenen konnten in den Rauhnächten auf der Erde wandeln. Damit sie sich nicht in der Wäsche verfangen, durfte man sie nicht aufhängen", erklärt Rossner einen Brauch, der mancherorts noch heute praktiziert wird. Weil sich das Tor zum Jenseits nach der letzten Rauhnacht am 6. Januar wieder schließt, mussten die Seelen, die den Weg zurück nicht fanden, ein Jahr lang auf der Erde wandeln. Das erzürnte die Verstorbenen so sehr, dass sie dem Verantwortlichen Streiche spielten: "Man glaubte dann, sie würden die Ernte zerstören, seien für Phänomene wie Waldwind verantwortlich oder würden als Poltergeist spuken", so Rossner.

Ins Horchen gehen

Weil auch die Grenze zur Zukunft in den mystischen Rauhnächten durchlässig sein sollte, entwickelten die Menschen zahlreiche Rituale, die ihnen einen Blick in das kommende Jahr erlaubten. Das "ins Horchen Gehen" gehört dazu. Dafür begab man sich an eine Weggabelung und zog einen Kreis aus Salz um sich, berichtet Adrian Rossner: "Von Mitternacht bis 1 Uhr konnte man Geister und andere Wesen sehen, die man dann befragen konnte, was das neue Jahr bringt."

Zwölf Träume für zwölf Monate

Die auch im christlichen Raum immer wieder auftauchende Zahl Zwölf spielt eine wichtige Rolle bei den geheimnisumrahmten Rauhnächten. Die zwölf Nächte standen im Volksglauben stellvertretend für die zwölf kommenden Monate. Was man in diesen Nächten träumte, sollte sich im jeweiligen Monat erfüllen. "Manche legen noch heute ein Tagebuch neben das Bett", sagt Heimatforscher Adrian Rossner, "um ihre Träume in den Rauhnächten aufzuschreiben."

Viel Lärm zum Abschied

Der Übergang vom alten zum neuen Jahr markiert die Mitte der Rauhnächte. Zeit, das Böse, Alte zu verabschieden. Wir tun das noch heute, wenn wir an Silvester Böller und Feuerwerk in die Luft jagen. "Früher trieb man die bösen Geister mit lautem Peitschenknallen davon", berichtet Rossner. "Hauptsache, es wurde viel Lärm gemacht." Die Menschen wollten das Übel des vergangenen Jahres lautstark davonjagen und auf diese Weise Platz schaffen für neue, gute Geister. Das taten sie auch mit viel Rauch.

Raunächte werden auch als Rauchnächte bezeichnet

Die Rauhnächte werden oft auch als Rauchnächte bezeichnet. Das könnte laut Adrian Rossner vom alten Brauch des Räucherns kommen: "Man zog mit Räucherutensilien durch die Dörfer und hat die Häuser symbolisch von allem Bösen, das sich angesammelt hatte, gereinigt. So konnte man frisch und sauber ins neue Jahr starten." Daniela Reichel aus Förstenreuth (Lkr. Hof) räuchert auch heute in jeder der zwölf Rauhnächte. "Für mich geht es in erster Linie darum, mit dem Räuchern negative Energien aus dem Haus zu entfernen", sagt die Wildkräuterpraktikerin.

Ringelblume für positive Energie

Wenn sie sich aufs Räuchern vorbereitet, legt Daniela Reichel getrocknete Kräuter und Harze in eine mit Sand und Kohle gefüllte Räucherschale. Welche Kräuter sie jeweils nimmt, entscheidet sie intuitiv. Beim ersten Durchgang liegt der Schwerpunkt auf der Reinigung. Dafür verwendet sie beispielsweise Wacholder, Salbei oder Lavendel. Sie bringt die Kohle unter den Kräutern zum Glimmen und geht mit der qualmenden Räucherschale in jedes Zimmer. "Danach räuchere ich etwas Positives hinein, etwa Ringelblume oder Johanniskraut", erklärt die Expertin, die Wanderungen und Workshops zum Thema Kräuter anbietet. Die Rauhnächte sind für Daniela Reichel insgesamt eine mystische und magische Zeit: "Man kann mehr spüren als sonst."

13 Wünsche fürs neue Jahr

Daniela Reichel nutzt die Rauhnächte auch für ein uraltes Ritual: das Wunschglas. Sie schreibt 13 Wünsche für das kommende Jahr auf 13 Zettel. "In jeder der zwölf Rauchnächte verbrenne ich unbesehen einen davon, gebe ihn sozusagen zur Erfüllung an die Natur." Ein Zettel bleibt übrig. "Um diesen Wunsch muss ich mich selbst kümmern", lächelt Daniela Reichel.