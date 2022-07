Wenn die Oma Besuch vom Pony bekommt

In Hof ist ein neues Projekt an den Start gegangen, bei dem Tiere die Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen besuchen. Ziel sei es, älteren Menschen ein regelmäßiges Tiererlebnis zu ermöglichen, sagt der Leiter des Hofer Zoos, David Pruß, dem BR. Dafür hat der Zoo in Vollzeit einen Tierpfleger eingestellt, der sich um die Tiere kümmert und mit ihnen die Seniorenheime besucht. Finanziert wird die Stelle von der Hospitalstiftung Hof. Ein Reiterhof in Weißenburg hat ein ähnliches Projekt initiiert: einen Pony-Besuchsdienst.

Ein Plausch mit dem Meerschweinchen

Die Seniorenheime in Hof können die Tierbesuche beim Zoo buchen. So soll es möglich sein, dass zum Beispiel immer freitags der Tierpfleger mit einem Tier ein bestimmtes Seniorenheim besucht. Die Tiere dürfen angeschaut und gestreichelt werden. Zur Wahl stehen ein Esel, Ponys, Schafe, Ziegen, Alpakas, Wellensittiche, Schildkröten, Hühner, Meerschweinchen und Kaninchen. Der Tierpfleger habe bereits mit den Tieren geübt und sie an die Besuche gewöhnt, heißt es aus dem Hofer Zoo.