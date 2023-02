Wenn die Hauspost zweimal klingelt – Alltag einer Amtsrichterin

Wenn Andrea Reuß morgens in ihr Büro im Nürnberger Justizgebäude kommt, war die Hauspost schon da. Etwa einen halben Meter hoch türmen sich Akten im Posteingang. Alles neue Verfahren, die bearbeitet werden müssen. 20 bis 30 Fälle landen jeden Tag auf dem Schreibtisch der 38-Jähjrigen, "Alltag halt", lacht sie und räumt einen Aktenberg zur Seite. In ihrem Büro im ersten Stock stapeln sich die Mappen. Neben dem Schreibtisch, gibt es noch einen kleinen Tisch mit drei Stühlen. Zwei schwarze Rucksäcke und die Handtasche der Richterin stehen auf dem Boden, daneben ein Wochenvorrat Mineralwasser. Außer ein paar Postkarten mit Motivationssprüchen und einem Weihnachtsstern am Fenster gibt es hier keine persönlichen Dinge, die Andrea Reuß von der Arbeit ablenken könnten.

"Sie haben mehr Glück als Verstand"

Um 10.00 Uhr steht die erste Verhandlung an, es geht um eine Sachbeschädigung. Eigentlich eine Lappalie, aber der 30 Jahre alte Angeklagte weiß, dass es für ihn Spitz auf Knopf steht. Er tippelt nervös mit den Füßen unter dem Tisch, schwitzt und weint im Gerichtssaal. Weil er bereits elf Mal vorbestraft ist und zuletzt unter Bewährung stand, könnte er auch nur wegen einer demolierten Zimmertür zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Doch Andrea Reuß belässt es noch einmal bei einer Geldstrafe. "Sie haben mehr Glück als Verstand", wendet sie sich in der Urteilsbegründung direkt an den 30-Jährigen und schaut ihn eindringlich durch ihre markante Hornbrille an.

Aktenstudium statt Kantinenbesuch

Andrea Reuß könnte jetzt in die Kantine im Keller des Justizgebäudes gehen, aber sie isst nur ein Brot am Schreibtisch und ruft sich währenddessen die Eckdaten der nächsten Verhandlung ins Gedächtnis. Montag und Donnerstag hat sie "Sitzungstage", die dauern nicht selten bis zum späten Nachmittag. Den Rest der Woche verbringt die Juristin damit, Termine auszumachen, Urteile zu diktieren und natürlich Akten zu lesen. Ab und zu nimmt Andrea Reuß Akten mit nach Hause, aber generell arbeitet sie lieber im Büro.

Im Maschinenraum der Justiz

Erst seit gut 100 Jahren sind Frauen in Deutschland in juristischen Berufen zugelassen. Richterinnen, die Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollen, haben viel Gestaltungsspielraum. So können sich etwa zwei Personen eine Stelle teilen und die Verhandlungen können sie eigenständig terminieren, auch eine Stechuhr gibt es für Richterinnen und Richter nicht. Mittlerweile überwiegen am Amtsgericht die Frauen mit fast 60 Prozent. Für alle Richterinnen und Richter gilt: Die Arbeit muss gemacht werden und täglich kommen neue Verfahren hinzu. Neue Arbeit für Andrea Reuß und ihre Kolleginnen und Kollegen, die täglich arbeiten wie Sisyphos im Maschinenraum der Justiz. An Sitzungstagen wird es bei Andrea Reuß nicht selten 20 Uhr, ehe sie Feierabend macht. Sie nimmt es locker: "Dafür fange ich etwas später an, damit ich morgens nicht im Stau stehe."

Ausstellung zum Thema Frauen in der Justiz

Im Nürnberger Justizpalast ist ab 7. Februar 2023 die Ausstellung "100 Jahre Frauen in juristischen Berufen" zu sehen. Die Wanderausstellung zeigt dem Oberlandesgericht Nürnberg zufolge den Kampf um Gleichberechtigung, gibt Einblicke in die Lebenswege engagierter Juristinnen und richtet den Blick in die Gegenwart und Zukunft.