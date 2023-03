Wenn die Badeente einen Rabbinerhut trägt

Fertig für ihren Sprung ins Wasser stehen sie da – die fünf gelben Badeenten mit den fröhlichen Gesichtern und dem orangen Schnabel. Kinder spielen sehr gerne mit diesen gelben Gummienten in der Badewanne. Diese Fünf tragen Rabbinerhut, Bischofsmütze und einen Nonnenschleier. Wie Glaube und religiöse Zugehörigkeit ihren Ausdruck im Kitsch finden, das zeigt die kleine Sonderausstellung "Rabbi Duck & Holy Toast", die derzeit im Jüdischen Museum Franken und der naheliegenden Katholischen Kirche "Unsere Liebe Frau" in der Fürther Innenstadt zu sehen ist.

Moses als Superheld

Der heilige Toast, "Holy Toast" wie es im Titel heißt, spielt auf einen Brotstempel mit dem Gesicht der Jungfrau Maria an. Diesen Stempel in Größe einer Toastscheibe drückt man ins Brot und auf dem geotasteten Brot erscheint dann das Abbild der Jungfrau Maria. Rund 70 dieser kitschigen Gegenstände zeigt die Sonderausstellung. Es gibt Lego-Sets zum Laubhüttenfest, Moses als Superheldenfigur, die Heilige Familie als Plüschpuppen und einen USB-Stick in Kreuzform.

Tiefe Sehnsucht nach Glück

Religiöser Kitsch sei nicht rational, sondern immer gefühlvoll und unmittelbar, sagt Daniela Eisenstein, die Leiterin des Jüdischen Museums. Dabei seien manche Darstellungen Ausdruck tiefer Sehnsucht nach Glück und Geborgenheit, andere wiederum seien mit einer gehörigen Portion Humor gewürzt. Die Ausstellung präsentiert mit Chanukkaleuchtern, Mariendarstellungen und vielen anderen kuriosen Objekten eine große Bandbreite von Kitsch, Souvenirs und religiösen Alltagsgegenständen im christlichen und jüdischen Kontext.

Die Ausstellung "Rabbi Duck & Holy Toast" ist bis 28.05.23 im Jüdischen Museum Franken und der Katholischen Kirche "Unsere Liebe Frau", Königstraße 126 in Fürth zu sehen. Führungen durch die Sonderausstellung gibt es sonntags, jeweils von 14.00 bis 15.30 Uhr.