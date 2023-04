Wenn der Tiger Koffer packt: Raubtier-Asyl muss umziehen

Der Verein "Raubtier- und Exotenasyl e.V." in Ansbach-Wallersdorf sucht ein neues Zuhause. Platzmangel sowie die in die Jahre gekommene Anlage sind die Hauptgründe für diese Überlegungen.

Raubtier- und Exotenasyl blickt angespannt in die Zukunft

Die Aufgabe des "Raubtier- und Exotenasyls": sich um Problemtiere zu kümmern, die hauptsächlich aus Zirkussen, Privat- oder Problemhaltung kommen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Raubtiere. Doch der seit 2007 existierende Verein blickt angespannt in die Zukunft. Eines der Hauptprobleme dabei lautet Platzmangel. "Ein ausgewachsener Tiger braucht mindestens 600 Quadratmeter Fläche", sagt Vorstand Gerd Schuster, "das können wir hier nicht mehr bieten".

Umzug ist geplant

Ein Umzug muss her. Zu eng sind die Verhältnisse am angestammten Ort. "Wir wollen uns weiterentwickeln und den Tieren ein gutes Zuhause bieten. Dafür brauchen wir etwas Neues mit viel Platz", so formuliert der Verein seine Ansprüche. Obwohl es immer wieder Anfragen gibt, muss der Verein einen Aufnahmestopp für Großkatzen hinnehmen. Erst neulich musste man wieder mit Bedauern absagen, als ein Platz für einen jungen Tiger gesucht wurde.

Karakal streunt durch fränkisches Dorf

Im Moment leben drei alte Tiger, ein Luchspärchen, ein Serval, eine Ginsterkatze und ein Karakal auf der Anlage. Bevor er nach Wallersdorf gebracht wurde, hatte der Karakal zuletzt für Aufsehen gesorgt. Die hauptsächlich im afrikanischen Raum beheimatete luchsähnliche Katze mit großen Pinselohren war am helllichten Tag durch den fränkischen Aischgrund spaziert. Das Tier streifte durch Ortschaften und landete, nachdem ein Tierarzt sie mit einem Blasrohr betäubt hatte, nun hier in Wallersdorf. Polizei und Tierfänger vermuten, dass sie illegal gehalten und dann einfach ausgesetzt wurde.

Nur ein offener Tag für Besucher pro Monat

Bei der Anlage in Wallersdorf handelt es sich nicht um einen Zoo, sondern eine Auffangstation, in der die Tiere ihre Ruhe haben. Daher gibt es auch nur einen offenen Tag für Besucher pro Monat. Ausnahmen sind Führungen, zum Beispiel für Schulen oder interessierte Gruppen. In erster Linie bestreitet der Verein seine Kosten aus Rücklagen, Spenden und Eintrittsgeldern, die am monatlichen Tag der offenen Tür eingenommen werden. Jüngst freuten sich die Verantwortlichen auch über eine Erbschaft, die den Verein mit einer mittleren fünfstelligen Summe bedacht hatte.

Wildunfälle auf dem Speiseplan

Die finanzielle Hauptlast sind die Pacht für die Anlage, die Futterkosten und Personalkosten. Ein zoologischer Leiter, eine Tierwissenschaftlerin und eine weitere Pflegerin, die im Rahmen des Bundesfreiwilligen-Dienstes agiert, arbeiten fest auf der Anlage. Für Abwechslung auf der Speisekarte sorgt die Jägerschaft aus der Region und bringt hin und wieder mal ein Reh vorbei – Wildunfälle im Umfeld sind gerade in diesen Wochen keine Seltenheit und entlasten das Futter-Budget immerhin um ein paar Euro. Und Verkehrspolizei und Jäger sind dankbar dafür, ein überfahrenes Reh loszuwerden.