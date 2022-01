Wenn der Arzt Corona leugnet - Hunderte Hinweise in Bayern

Bei der Bayerischen Landesärztekammer sind seit der Pandemie Hunderte Beschwerden mit Corona-Bezug gegen Mediziner eingegangen. Das bestätigte die Institution auf BR24-Anfrage.

Mehr als 900 Hinweise allein in Bayern

So berichtet die Bayerische Landesärztekammer von mehr als 900 Hinweisen in den vergangenen beiden Jahren. Oftmals beziehen sich die Hinweise demnach auf dieselbe Ärztin oder denselben Arzt. Beschwerden im Zusammenhang mit Corona beträfen ganz unterschiedliche Themen: Nicht-Einhaltung von Corona-Regeln, Nicht-Tragen von Masken, Gefälligkeits-Atteste, Zutrittsbeschränkungen zu Arztpraxen, Corona-Leugner und dem Abraten von Corona-Impfungen.

Ähnlich sieht es bundesweit aus, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Mehrere berufsrechtliche Verfahren seien daraufhin eingeleitet. Wie viele davon in Bayern ist unklar, dafür seien andere Stellen zuständig, so der Sprecher der Bayerischen Landesärztekammern. Er verweist darauf, dass in Bayern die acht Ärztlichen Bezirksverbände (ÄBV) für die Berufsaufsicht zuständig sind.

Ärzte zur fachgerechten Behandlung aufgerufen

Auf der Internetseite der Bayerischen Landesärztekammer wird darauf hingewiesen, dass für Ärztinnen und Ärzte ein erhebliches Haftungsrisiko besteht, falls sie Patientinnen und Patienten bei einer medizinischen Behandlung von Corona-Impfungen abraten, obwohl die Impfkommission Stiko eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen hat. Nach der aktuellen Rechtslage könne ein solches Abraten von der schulmedizinischen Behandlung einem vorsätzlichen Verstoß gegen ärztliche Aufklärungspflichten gleichkommen. Das entspreche einem groben Behandlungsfehler, so der Hinweis an die Mediziner.

Rügen und Geldbußen möglich

Die Ärztekammern sind in Deutschland für die Überprüfung von mutmaßlichem berufsrechtlichen Fehlverhalten zuständig. Am Ende der jeweiligen Verfahren können Rügen erteilt oder Geldbußen verhängt werden. Die Kammer in Rheinland-Pfalz teilte beispielsweise mit, dass gegen einen Mediziner wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung sowie fehlende Masken eine Sanktion in Höhe von 15.000 Euro verhängt wurde. Die Kammer in Niedersachsen nannte 50 Fälle, in denen derzeit ermittelt werde. Oftmals ruhten die Überprüfungen aber aufgrund von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Diese hätten Vorrang. Die Kammer in Westfalen-Lippe verzeichnete bislang 75 berufsrechtliche Verfahren mit Pandemiebezug, darunter 24 gegen Corona-Leugner unter Medizinern.

Wie viele Approbationen von Medizinern, also Befugnisse zur Ausübung des Arztberufes, entzogen wurden, konnten die Kammern indes nicht mitteilen. Hierfür sind je nach Bundesland andere Institutionen zuständig.