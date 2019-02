Wenn das Sozialsystem bei Familie mit fünf Kindern versagt

Von der Mittelklasse in die Armut – das kann schnell passieren, auch wenn man verheiratet ist, zwei Einkommen hat, um den Haushalt zu sichern, und eine bezahlbare Wohnung.

Danyela und ihr Mann wollten immer drei Kinder. Fünf waren nicht geplant, schon gar nicht innerhalb von drei Jahren. Nach dem ersten Kind kommen Zwillinge, ein Jahr später nochmal Zwillinge. Nach der Geburt geht es bergab. Stress zu Hause, Streit mit dem Ehemann, keine passenden Kitaplätze.

"Dann hieß es: zwei da in die Kita, einen da, einen da. Dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, wie soll ich das nur machen?" Danyela, Mutter von fünf Kindern

Das Paar ist dem Stress nicht mehr gewachsen, es kommt zur Trennung.

Hilfe für Familien: Geld allein reicht nicht

Die fünffache Mutter stürzt in die Arbeitslosigkeit und ist bald auf Grundsicherung angewiesen. Kein Einzelfall. Etwa jede Dritte Alleinerziehende ist in Deutschland auf Hartz IV angewiesen.

Danyela bekommt staatliche Hilfe, aber das Geld stopft nur die größten Löcher. Am Grundproblem ändert sich nichts.

Danyela will nicht klagen, doch sie weiß: Allein mit Geld hätte sie es aus der Misere nicht geschafft. Den wertvollsten Ratschlag bekommt sie von der Sozialbezirksarbeiterin, die rät ihr zum "Lichtblick Hasenbergl" zu gehen. "Das war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte", sagt Danyela heute.

Lichtblick Hasenbergl greift Eltern unter die Arme

Der Lichtblick Hasenbergl ist eine Jugendhilfe-Einrichtung, die sich im sozial benachteiligten Viertel um Kinder und deren Familien kümmert, die durch alle Maschen des sozialen Netzes gerutscht sind. Seit 25 Jahren gibt es die Organisation, gegründet und seitdem auch geleitet von Johanna Hofmeier. "Der Lichtblick versteht sich wie eine Reservefamilie", erklärt die Sozialpädagogin.

"Wir halten die Kernfamilie zusammen und wir helfen außenrum. Und wenn Papa oder Mama nicht alles gewährleisten können, dass die Kinder gesund durch die Schule kommen, dann machen wir das. Und zwar aus einem Selbstverständnis. Das sind nicht deine oder meine Kinder, das sind unsere Kinder und wir wollen doch, dass sie in die Gesellschaft ankommen und beitragen können." Johanna Hofmeier, Lichtblick Hasenbergl

Kernpunkt des Konzepts von Lichtblick Hasenbergl: Familien brauchen keine punktuelle, sondern eine ganzheitliche, langfristige Unterstützung.

Gesundes Essen und soziales Training

So werden die Kinder vom Kindergarten- bis ins Erwachsenenalter begleitet. Als Basis bekommen sie zunächst gesunde Mahlzeiten, eine medizinische Versorgung und dem Wetter angepasste Kleidung. Hinzu kommen eine intensive Schulförderung, ein soziales Training, soziale und berufliche Kompetenzen zu stärken, sowie ein lebenspraktisches Training. Darin lernen die Kinder und Jugendlichen den Alltag zu meistern. Das reicht von der Kleiderpflege bis hin zum Haushalten mit Geld.

Warum so viel? Johanna Hofmeier wird nicht müde zu betonen, wie wichtig all diese Fertigkeiten sind und wie schwer es ist für überlastete Eltern, die müde sind, schwer arbeiten und möglicherweise noch krank sind oder psychisch beeinträchtigt.

"Dann sind sie nicht in der Lage wie andere Eltern ihren Kindern einen geregelten Tagesablauf zu vermitteln, Werte zu vermitteln, wie man sich in gewissen gesellschaftlichen Bezügen verhält. Wir können jetzt zuschauen wie diese Kindergeneration wieder im Niedriglohnbereich landet, oder wir können sie unterstützen." Johanna Hofmeier, Sozialpädagogin

Für die Familie von Danyela heißt es: Die Kinder haben alle nach und nach alle einen Platz in derselben Betreuungseinrichtung bekommen. Damit konnte Danyela wieder arbeiten gehen.

Das Team der Einrichtung half weiter mit Kleidung und Möbeln aus, organisierte Logopädie für die Geschwister, und eine Paartherapie für die Eltern. Heute ist das Ehepaar wieder zusammen, beide arbeiten und können wieder selbst für ihre siebenköpfige Familie sorgen.