Wenn das Geld ausgeht: Privatinsolvenz wegen Corona

Überschuldung und Privatinsolvenz kann jeden treffen

Zuhören, organisieren und sortieren. Das ist die Devise, mit der Ines Terhuven von der BRK-Schuldnerberatung in München Menschen in finanzieller Not hilft. Sie hat schon alle bei sich gehabt: Von 18 bis 80, ehemals gut Verdienende, Alleinerziehende, Familien, wenig Verdienende, Arbeitslose.

Schon jetzt merkt die Schuldnerberaterin, dass die Anfragen mehr werden. Das ist ungewöhnlich in der Ferienzeit. Ihrer Beobachtung nach kommen deutlich mehr Menschen aus der Mittelschicht, die gut situiert waren und ein gutes Einkommen hatten.

1.330 Privatinsolvenzen und mehr als 64 Mio. Euro Schulden

Laut Landesamt für Statistik ist die Zahl der Privatinsolvenzen in Bayern in den vergangenen drei Monaten gestiegen. Waren es im April dieses Jahres noch gut 270 Privatinsolvenz-Verfahren im Freistaat, sind es im Juni schon fast doppelt so viele gewesen. Experten gehen davon aus, dass es noch mehr werden.

Zählt man die Schulden der in Privatinsolvenz geratenen bayerischen Haushalte zusammen, belaufen die sich auf mehr als 24 Millionen Euro (Stand Juni). Im ersten Quartal dieses Jahres gab es 1.330 Privatinsolvenz-Verfahren in Bayern. Die Forderungen beliefen sich in dem Zeitraum auf mehr als 64 Millionen Euro.

Friedrich-Ebert-Stiftung: Schuldnerberatungen müssen gestärkt werden

Hauptauslöser für Überschuldung sind ungeplante kritische Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Krankheit. Und nun kommt eben noch die Corona-Pandemie dazu.

Kurzarbeit und eigene Ersparnisse mildern zunächst die finanzielle Notlage ab. Aber ein Dauerzustand kann das nicht sein, warnen die Schuldnerberatungen. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) schlägt Alarm. Die Corona-Krise verschärft die private Überschuldung. "Viele Menschen haben Kredite aufgenommen, zahlen Raten. Diese Zahlungsverpflichtungen können sie in der Regel nicht mal eben so reduzieren", sagt Robert Philipps, Volkswirtschaftler bei der FES.

Durch die aktuelle Wirtschaftskrise wird die private Verschuldung also deutlich ansteigen. Der Bedarf an Schuldner- und Insolvenzberatung wird entsprechend steigen. Deswegen fordert die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Schuldnerberatungen dringend zu stärken.

Schuldnerberatungen empfehlen: Haushaltsplan, Verträge prüfen

Noch hofften viele, dass es mit dem Geld reicht – die Kurzarbeit endet oder die Bank hilft, stellen Schuldnerberater in Bayern fest. Das sei aber der falsche Ansatz. Man müsse jetzt die Reißleine ziehen: mit einem Haushaltsplan, Verträge kündigen und einfach alles durchrechnen. Die bayerischen Schuldnerberatungen bereiten sich jetzt schon auf den "heißen Herbst" vor, um möglichst vielen Menschen in finanzieller Not helfen zu können.

Klientin Birgit Gremm aus Mühldorf ist froh, rechtzeitig zur Schuldnerberatung gegangen zu sein: "Ich kann es machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich muss jetzt genau schauen, was ist lebensnotwendig und auf was kann ich doch noch verzichten."

Bundesregierung plant Reform der Privatinsolvenz

Die Bundesregierung plant übrigens aktuell, die Privatinsolvenz zu reformieren. Entsprechende Gesetze sollen in den kommenden Monaten auf den Weg gebracht werden. So soll die Dauer eines Insolvenzverfahren von sechs auf drei Jahre verkürzt werden, um Betroffenen schneller und einfacher einen finanziellen Neustart zu ermöglichen.