Claudia Köster steht am Waldspielplatz in Feucht. Auf einem Tisch hat die Jobberaterin von der Agentur für Arbeit Infobroschüren, Kinderbücher und Malkreide ausgelegt. Zusammen mit ihrem Kollegen Klaus Rudolf vom Jobcenter Nürnberger Land ist sie heute im Außeneinsatz. Wenn das Amt auf den Spielplatz kommt, sind viele Mütter erst einmal zögerlich. Claudia Köster und ihr Kollege möchten Hemmschwellen abbauen, über die Kinderbücher und Malkreide kommen sie mit den Müttern ins Gespräch.

Büro auf dem Spielplatz

Diese niedrigschwelligen Angebote helfen den Beratern mit Frauen in Kontakt zu kommen, die nicht in die Jobcenter gehen und deshalb schwer zu erreichen sind. Viele Frauen wissen gar nicht, wie viele Schulungen und Weiterbildungsangebote es gibt oder haben wegen der Kinderbetreuung schlichtweg keine Zeit, einen Termin im Jobcenter auszumachen. Claudia Köster hatte die Idee für das Büro auf dem Spielplatz während des Lockdowns. Die Frauen konnten nicht in die Jobcenter kommen und auch keine Kurse bei der Agentur für Arbeit besuchen. Claudia Köster startete in der Nürnberger Innenstadt die ersten Spielplatzbesuche und hatte so viel Erfolg, dass sich das Nürnberger Land diesem Projekt angeschlossen hat.

Warten gehört zum Geschäft

Heute ist bei 30 Grad Hitze nicht viel los auf dem Spielplatz. Die Familien sind lieber ins Freibad gegangen. Warten gehört dazu, wenn das Jobcenter neue Wege geht. Doch dann kommt Kundschaft. Eva-Marie Arends schaut sich die Infobroschüren an und nimmt für ihre drei Kinder Becherlupen mit. Bei ihr ist keine Beratung nötig. Die Feuchterin arbeitet als Lehrerin an einer Fachakademie und hielt in der Babypause Kontakt zum Arbeitgeber. Viele andere Frauen sind über Jahre nicht berufstätig und verlieren den Anschluss. Mit Bewerbungstrainings, Weiterbildungen oder sogar Umschulungen möchte Claudia Köster diese Frauen in den Beruf holen. Am Spielplatz kann sie natürlich nicht ins Detail gehen, erzählt die Jobberaterin, aber es ist ein Ansatz Chancengleichheit herzustellen. Gerade Frauen sind in vielen Bereichen nach der Elternzeit benachteiligt und es gelingt ihnen nicht mehr, da im Job anzuschließen, wo sie aufgehört haben. Auf dem Spielplatz bekommen die Frauen erste Informationen und Kontaktadressen. Sie können unkompliziert einen Termin im Jobcenter vereinbaren, meist dauert das etwa drei Wochen, sagt Klaus Rudolf, der im Jobcenter Nürnberger Land arbeitet.

Tipps und Literatur für Geflüchtete

Wichtig für den Wiedereinstieg ist eine gute Kinderbetreuung – auch hier gibt es Tipps und Infos am Stand. Auch für Geflüchtete aus der Ukraine, Afghanistan und Syrien haben die Berater Material vorbereitet. Claudia Köster zeigt auf ein kleines russisches Bilderbuch. "Mutter geht arbeiten" steht da in kyrillischer Sprache. Tanja Grund nimmt sich das russische Bilderbuch mit. Die Feuchterin hat eine ukrainische Familie aufgenommen. Sie selbst hat den Wiedereinstieg schon geregelt, nächstes Jahr geht ihr drittes Kind in den Kindergarten und sie arbeitet wieder als Krankenschwester. Als Tipp für andere Mütter sagt sie, sie sollten erst mit weniger Stunden anfangen. "Wenn man merkt, dass es läuft, kann man hochschrauben", sagt die Krankenschwester.

Weitere Stationen im Nürnberger Land

In Feucht hatten die Jobberater heute wenig zu tun. Eigentlich sind das gute Nachrichten für die Jobberater. Nächste Woche sind Klaus Rudolf und Claudia Köster wieder unterwegs und bauen ihr Spielplatz-Büro in Lauf an der Pegnitz auf. Weitere Stationen gibt es in den nächsten Wochen in Röthenbach an der Pegnitz und Hersbruck.