Ticketpaten: Wenn das 9-Euro-Ticket zu teuer ist

Deutsche Bahn sieht keine Probleme beim Ticketkauf

Auf BR-Anfrage schreibt die Deutsche Bahn, dass es grundsätzlich kein Problem sei, das Ticket für Dritte zu kaufen. Da die Tickets personalisiert seien, müssten hier nur die entsprechenden Namen eingetragen werden.

Um ein 9-Euro-Ticket für eine andere Person zu kaufen, empfiehlt die Deutsche Bahn den Ticketautomaten zu nutzen, hier könne der Name dann per Hand eingetragen werden. Beim Kauf über das Online-Portal seien die Tickets direkt mit dem Käufer verknüpft.

Wie geht es nach den drei Monaten weiter?

Da ein 9-Euro-Ticket nur für die Monate Juni, Juli und August gültig ist, sieht Studentin Lisa Poettinger in der Aktion #Ticketpaten keine langfristige Lösung. Nach den drei Monaten würden die Tickets wieder teurer und damit noch schwerer zu finanzieren.

Empfänger bestimmter Sozialleistungen können dann vergünstigt mit Bus und Tram fahren, mit dem sogenannten "Sozialticket". Das gibt es zum Beispiel in München. Das Ticket kostet hier rund 30 Euro, gilt allerdings erst ab 9 Uhr.

Konstantin Seefeldt von der Stiftung "Eine Sorge Weniger" sieht das allerdings problematisch: "Viele chronisch kranke Erwerbsminderungsrentner, auch Alleinerziehende, haben Arzttermine wahrzunehmen oder müssen schon vor 9 Uhr arbeiten." Mit dem 9-Euro-Ticket sind momentan deutschlandweit Verkehrsmittel nutzbar.

Angebot nur kurzfristige Erleichterung

Lisa Poettinger hat bisher vier Tickets in ihrem Bekanntenkreis verschenkt, zum Beispiel auch an Kinder. Über Twitter hat sich bisher noch niemand gemeldet. Lisa Poettinger vermutet, dass vielleicht einige keinen Twitter-Account hätten und somit auch nichts von der Aktion mitbekommen würden.

Sie sieht das 9-Euro-Ticket insgesamt als gute Möglichkeit um Menschen kurzfristig eine Erleichterung zu ermöglichen: "Vielmehr müssen wir aber, finde ich, darüber hinaus diskutieren: Warum gibt es eigentlich so viele Menschen, die von Armut betroffen sind? Das sind in Deutschland 16 Prozent. Das ist schon eine sehr hohe Anzahl von Menschen in einer so reichen Gesellschaft."