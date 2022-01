Wenn alles zu viel wird – psychische Probleme bei Landwirten

Landwirte haben einen anspruchsvollen und stressigen Alltag. Die Verantwortung für Tiere, die 365 Tage im Jahr versorgt werden müssen, die Verantwortung für einen Hof, der oft schon seit Generationen im Familienbesitz ist. Das alles wiegt schwer. Hinzu kommen häufig finanzielle oder familiäre Sorgen und Probleme, außerdem Kritik und Unverständnis von Seiten der Verbraucher.

Landwirte kümmern sich wenig um ihr Wohlergehen

Die Folge: Die seelische Not in der Landwirtschaft nimmt seit Jahren zu, das bestätigen Studien und Umfragen aus dem In- und Ausland. Aber viele Bauern warten sehr lange, bis sie sich Hilfe holen. Manchmal zu lange.

In der psychosomatischen Klinik in Simbach am Inn arbeitet die Psychiaterin Karen Hendrix. Hier im ländlichen Raum behandelt sie viele Landwirte. Nach ihrer Erfahrung beuten sich viele von ihnen selbst aus, muten sich zu viel zu. Aber Bauern würden nicht lernen, dass man sich auch um sich selbst kümmern müsse. Das sei das größte Problem.

Arbeiten bis zum Umfallen

Gut Irnberg liegt bei Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim. Hans Schaberl senior hat den Bauernhof 1984 gekauft und einen Milchviehbetrieb mit 50 Kühen aufgebaut. Er wird Vater von sechs Kindern. Die viele Arbeit steckt er weg, mit den Schulden kommt er zurecht.

Bis zu einem Unfall im Jahr 2007. Ein Unimog auf dem Hof fängt Feuer. Er will nicht auf die Feuerwehr warten, löscht selbst und verbrennt sich die Hände schwer. Die Folge: Rauchvergiftung, Krankenhaus.

Nach dem Klinik-Aufenthalt arbeitet Hans Schaberl gleich weiter. Doch seine Lunge und Hände machen nicht mehr mit. Alltägliche Arbeit wird zur Herausforderung für den damals 57jährigen. Er bekommt keine Luft mehr, kippt im Stall einfach um. Hinzu kommt: Der Hof macht damals Verluste, 30.000 Euro pro Jahr. Schaberl verzweifelt.

Die landwirtschaftliche Familienberatung kann Lösungen zeigen

"Eigentlich bin ich nicht der Mensch, der direkt Selbstmord macht. Aber man sagt 'suizidgefährdet'. Die Gefahr besteht in einer solchen Situation schon. Weil wenn du zu nichts mehr Nutze bist - das habe ich gar nicht gekannt, das Problem", sagt Hans Schaberl senior .

2010 erkennt der Senior: er muss den Hof an seinen Sohn übergeben. Aber wie? Der Milchviehbetrieb ist nicht rentabel. Die Familie ringt zuerst selbst mit den Problemen der verfrühten Hof-Übergabe, dann holt sie sich Hilfe. Sie ruft die bäuerliche Familienberatung, deren Hilfe ist kostenfrei.

Andreas Klein ist damals Berater. Er sieht es als ein Zeichen von Stärke und von Größe, wenn Betroffene Hilfe holen. Weil man selbst spürt, dass man an einer Grenze ist. Jemand von außen könne oft ganz anders auf Probleme draufschauen und anders damit umgehen, neue Wege aufzeigen.

Mit der Hilfe des Beraters findet die Familie eine Lösung: der Sohn übernimmt den Betrieb, gestaltet ihn aber um. Keine Milchkühe mehr, sondern Bio-Rindermast, darunter Charolais und Wagyu, mit eigener Vermarktung.

Hans Schaberl junior liebt seine Arbeit. Und er hat erkannt, dass er auch an sich denken muss. Heute kehrt er dem Stall auch mal den Rücken - und fährt mit seiner Frau und seinen drei Kindern mal in Urlaub.

Bauern und Bäuerinnen mit "Burnout"

Die Diagnose "Burnout" klingt erstmal nach "gestresster Manager", aber auch in der Landwirtschaft kommt das vor. Für Deutschland gibt es bislang keine verlässlichen Zahlen. Das Nachrichtenportal "agrarheute" hat 2018 eine Umfrage unter mehr als 1.300 Landwirtinnen und Landwirten durchgeführt. Ergebnis: jeder vierte Bauer sei Burnout-gefährdet.

Einer Studie der Uni Wien zufolge leiden 58 Prozent der befragten österreichischen Landwirte unter Burnout. In Finnland finden sich Zahlen mit bis zu 45 Prozent Burnout-Betroffenen in der Landwirtschaft.

Risiko Suizid bei Landwirten

Nicht ausgesprochene Sorgen, Ängste und psychische Nöte können erdrückend werden, mit schrecklichen Folgen. Die Psychiaterin Karen Hendrix macht seit Jahren für die Polizei Leichenschauen: "Ich hatte immer wieder Landwirte, die sich suizidiert haben. Meist - ich kann es nur von Bayern sagen - durch Aufhängen."

Zahlen zu Suiziden in der Landwirtschaft gibt es für Deutschland nicht. In Frankreich ist die Selbstmordrate unter Landwirten um 20 Prozent höher als im Durchschnitt. Schlafstörungen, Gereiztheit oder auch ein komplettes Einigeln, der Rückzug aus dem Freundeskreis, erhöhter Alkoholkonsum - das sind wichtige Alarmzeichen.

Wer solche Veränderungen an sich oder bei Familienangehörigen oder Freunden bemerkt, für den gibt es die Krisenhotline der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung (SVLFG), die Tag und Nacht erreichbar ist. Psychologen, die sich mit Landwirtschaft auskennen, helfen den Anrufern dann direkt weiter.

Meist bleibt es nicht bei dem einen Gespräch. Wer einmal angefangen hat, sich mit seinen Problemen zu beschäftigen, der bleibt auch dran und will sie bewältigen.

Online-Angebot gerade für Landwirte ideal

Aber es gibt auch niedrigschwellige Angebote. Zum Beispiel das Online-Angebot "Get on" der SVLFG, das eigentlich zur Prävention gedacht ist. Am Computer, ohne Zeitdruck, kann man sich Texte und Aufgaben durchlesen und seine Gedanken und Antworten aufschreiben.

Per Mail und auch per Telefon hat man dann Kontakt zu einem Therapeuten, der Feedback gibt und Ansprechpartner für Fragen ist. Der Vorteil: Die Landwirte und Landwirtinnen müssen nirgends hinfahren, können das Programm flexibel in ihren Alltag integrieren.

Immer mehr Angebote für Landwirte mit psychischen Problemen

Das Tabu "seelische Gesundheit in der Landwirtschaft" wird mehr und mehr aufgebrochen. Die Hilfsangebote werden ausgebaut und weiterentwickelt. In der psychosomatischen Klinik in Simbach am Inn plant Karen Hendrix, eine spezielle Bauerngruppe anzubieten. Die erste dieser Art soll dieses Frühjahr starten.

Sie hat die Erfahrung gemacht, dass in einer solchen Gruppe das gegenseitige Verständnis groß ist – etwa wenn über Themen wie die Hofübergabe gesprochen wird. So können sich die Teilnehmer gegenseitig unterstützen. Reden ist da ein wichtiger Schritt. Auch in der Landwirtschaft gibt es immer einen Weg. Er muss nur gefunden werden.

Info: Psychosomatische Klinik Simbach/Inn, Webseite: https://www.rottalinnkliniken.de/fachbereiche/psychosomatische-fachklinik, Psychiaterin Karen Hendrix. Telefon: 08571-9807610, montags bis mittwochs von 8:30 bis 16 Uhr und donnerstags/freitags von 8:30 bis 13:30 Uhr.