Weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber auch Solidarität

St. Anton ist eine Kirche in der Münchner Isarvorstadt. Seit einem Jahr stehen hier im Kirchenschiff nicht nur Tabernakel und Weihwasserkessel, sondern auch Kühlschränke, Kaffeeautomaten und Elektroherde – alles für den Mittagstisch der Caritas. Über 200 Bedürftige bekommen hier täglich eine warme Mahlzeit.

Menschlichkeit in der Corona-Pandemie

Yvonne Möller leitet das Projekt. Es geht ihr dabei nicht nur um die Essensausgabe. In der Pandemie sei auch das Menschliche sehr wichtig. "Das Schöne ist: Ein Nebeneinander, zwar mit Abstand, aber man kann sprechen und ich weiß da ist jemand, der hört mir zu, er hat ein Ohr und vor allem: Er ist für mich da", betont Yvonne Möller. "Und ich merke, dass das verloren gegangen ist, in letzter Zeit."

Damit bestätigt sie neben einer Studie der Bertelsmann Stiftung auch eine Forsa-Studie, die der Deutsche Caritasverband in Auftrag gegeben hat: Über zwei Drittel der Befragten gaben an, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft durch die Pandemie gelitten habe.

Fehler der Politik führen zu Vertrauensverlust

Die langjährige Sozialpolitikerin Barbara Stamm erlebt nach zwei Jahren Pandemie zunehmende Ermüdung bei den Menschen aber auch Frust über die Ungerechtigkeit, wie die Politik die Lasten der Pandemie verteile. Das führe zu einem Vertrauensverlust. "Die Menschen haben natürlich zunehmend drüber nachgedacht: Stimmt die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen? Wie begründbar sind 60- bis 80.000 Fußballfans in den Stadien. Und auf der anderen Seite darf der Zehn-, Zwölfjährige nicht zu seinem Fußballtraining", sagt Stamm. "Es geht eben auch darum: und wie sehe ich den Menschen in seiner Gesamtheit, was brauchen der Menschen? Wir können ihnen ja nicht die Seele rausreißen."

Besonders Menschen am Rande der Gesellschaft leiden

Tobias Utters von der Caritas Bayern sagt, dass insbesondere Menschen am Rande der Gesellschaft unter den Auswirkungen der Pandemie und der mangelnden Solidarität litten, genauso Kinder und Jugendliche. Sie würden nicht in dem Maße berücksichtigt, wie das notwendig wäre. Gerade der individuelle Zusammenhalt, den es dafür brauche, scheine tatsächlich zu erodieren.

Es gibt auch Lichtblicke in Bayern

Anders in Fürstenfeldbruck: Martina Nusser, Mutter zweier Kinder, hat zusammen mit Gleichgesinnten eine Corona-Telefon-Hotline für Nachbarschaftshilfe eingerichtet. Täglich telefoniert sie mit Menschen, die Hilfe brauchen: Einkäufe, Arztbesuche oder einfach einmal an die frische Luft kommen. Inzwischen machen 1.700 Freiwillige mit, jeder hilft wo er kann. Kommuniziert wird über eine WhatsApp-Gruppe, in die Hilfeanfragen gepostet werden.

Solidarität bedeutet auch Sicherheit

Martina Nusser betont, wie wichtig es ihr sei, Menschen zu helfen und wie viel Freude ihr das mache. Sehr schön sei es aber auch, in einer solidarischen Gemeinschaft zu leben, wo jeder auf jeden achte: Jeder, auch sie selbst und ihre Familie wüssten sofort, wen sie in einer Notlage anrufen könnten. Die Menschen im Landkreis hätten sich dank der Nachbarschaftshilfe viel besser und intensiver kennengelernt als es früher der Fall war.

So hat sich zwischen Helferin Monika Märk und der Seniorin Theresa Viermann eine echte Freundschaft entwickelt. Die ältere Dame leidet unter Schwindelanfällen. Seit 3 Monaten kommt jetzt regelmäßig Monika Märk zu ihr – bringt die Einkäufe und bleibt für ein Schwätzchen. "Hallo Monika, mein guter Engel bringt mir meine Einkäufe", empfängt Theresa Viermann Monika Märk, wenn sie mit vollen Taschen vor der Tür steht. Man sieht es der alten Dame an, wie glücklich sie über die Hilfe ist, aber auch, dass es ihr manchmal etwas schwer fällt, Hilfe anzunehmen.

Nach der Pandemie soll das Gute bleiben

"Unbeschreiblich, dass es solche Menschen heute noch gibt. Ich muss so alt werden, um das noch zu erfahren. Das ist eine Erfahrung, die macht nicht jeder", sagt Therese Viermann zum Abschied gerührt. In Fürstenfeldbruck seien sie wegen der Pandemie viel enger zusammengerückt und das werde auch nach der Pandemie so bleiben, da sind sich die Helfer und Bedürftigen ganz sicher.