Weniger Wasser, mehr Trockenheit – Klimawandel auf dem Feld

Praxisbeispiel: Höhere Erträge mit Mohn

Vor knapp fünf Jahren hat sich Landwirt Tobias Niklas aus Dietenhofen im Landkreis Ansbach entschieden, es mit Mohn zu versuchen. Er wollte neben seiner Schweinemast zum einen mehr als nur Getreide anbauen und zum anderen die Wertschöpfung erhöhen. Die Idee kam durch einen Besuch in Tschechien, wo viel Mohn angebaut wird – wie auch in Österreich, berichtet der Landwirt. Obwohl die erste Ernte in seinen Worten "katastrophal" war, blieb er dabei und ist inzwischen mit seinen zehn Hektar Mohn sehr zufrieden. Er presst Öl aus der Saat oder verkauft sie weiter an Bäckereien und Großhändler.

Resistent bei Trockenheit

Inzwischen baut Tobias Niklas auch Lein und seit einem Jahr auch Kümmel an. Seine Flächen mit Wintergetreide und Raps hat er reduziert. Sein Wunsch nach Veränderung war der richtige Schritt, um sich dem Klimawandel anzupassen, obwohl das nicht seine erste Intention war. Aber Mohn und Kümmel wurzeln tief und gelangen so trotz Trockenphasen an Wasser, Lein ist resistent bei Trockenheit, erklärt er. Tobias Niklas denkt darüber nach, auch noch Linsen anzupflanzen, die ebenfalls gut trockene Zeiten überstehen.

Wassersparen und Humusaufbau

Gerade wegen der Trockenheit ist Wassersparen ein hohes Ziel von Tobias Niklas. Damit beschäftigt er sich schon seit fast 25 Jahren, indem es seine Böden nicht mehr pflügt, sondern nur lockert. Außerdem versucht er mit Zwischenfrüchten auf seinen Feldern Humus aufzubauen. Es gab immer mal schlechte und gute Ernten, bevor die Trockenphase anhielt, erklärt Tobias Niklas. Nun ist er optimistisch, dass er seinen Weg gefunden hat, damit klarzukommen.