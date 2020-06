Weniger Vorab-Informationen zu Stadtratssitzungen in Lohr

Am Mittwoch (17.06.) fand die erste Sitzung des neuen Stadtrates in Lohr am Main statt. Was darin besprochen wurde konnte die Öffentlichkeit im Vorfeld nicht mehr im Detail erfahren. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis wird die Tagesordnung der Öffentlichkeit nur noch in wenigen Stichpunkten zur Verfügung gestellt. Genaue Informationen soll es im Vorfeld für Bürger und Presse nicht mehr geben. Die Gründe dafür sind widersprüchlich.

Neue Muster-Geschäftsordnung als Grund

Der Grund für die neue Handhabung sei eine Muster-Geschäftsordnung vom Bayerischen Gemeindetag, sagt Lohrs Bürgermeister Mario Paul (Bündnis 90/Die Grünen). Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um keinen gesetzesbasierten Beschluss. Wenn die Stadt wollte, könnte sie auch weiterhin mehr Informationen im Voraus preisgeben. Der Bayerische Gemeindetag stützt die Muster-Ordnung vor allem auf den immer stärker gewichteten Datenschutz.

Greift der Datenschutz bei öffentlichen Sitzungen?

Der Datenschutz verbietet lediglich die Weitergabe von personenbezogenen Daten. Bei den besprochenen Themen in einer öffentlichen Stadtratssitzung ist das nicht der Fall. Der Datenschutz steht einer transparenten Verwaltung also nicht im Weg.

Die Suche nach einem Grund

Obwohl der Bürgermeister von Lohr, Mario Paul, in seiner ersten Amtszeit 2014 den Beschluss durchsetzte, der Öffentlichkeit vor Stadtratssitzungen sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dies jetzt rückgängig gemacht. Die Sitzungsvorlagen, die angefertigt werden, seien reine interne Vorlagen für die Verwaltung und die Gremien-Mitglieder, sagt er auf Nachfrage der Redaktion. Eine Begründung gibt es, außer der Nennung des Datenschutzes, dafür nicht.

Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Brigitte Riedmann, spricht sich dafür aus, der Öffentlichkeit zwar mehr Informationen, aber auch weiterhin keine Beschlussvorlagen zugänglich zu machen. Als Grund dafür nennt sie die Presse, die die Beschlüsse in der Vergangenheit schon vor den Sitzungen bewertete und kritisierte.

Stadtratsmitglieder äußern Zweifel an der Handhabung

Der Beschluss zur Beschränkung der Informationen für die Öffentlichkeit passierte laut Bürgermeister einstimmig. Die stichpunktartige Tagesordnung, die den Bürgern zur Verfügung gestellt wird, ist für viele Mitglieder des Stadtrates aber nicht der richtige Weg. Die Suche nach einem Mittelweg stellt aufgrund der unterschiedlichen Lösungsansätze und Vorstellungen der Parteien eine Herausforderung dar.