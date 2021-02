Weniger Verkehrsunfälle, aber mehr E-Bike-Radler verunglückt

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Oberfranken ist 2020 zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Verkehrstoten um rund 19 Prozent, teilte das Polizeipräsidium in Bayreuth mit. Insgesamt starben im vergangenen Jahr 35 Menschen auf den Straßen. 842 Menschen erlitten schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall.

E-Bike-Radfahrern fehlt die notwendige Fahrpraxis

Außerdem verzeichnet die Polizei weniger Fahrradunfälle, dafür aber deutlich mehr Unfälle mit E-Bikes. Durch die Corona-Pandemie und einem veränderten Freizeitverhalten hätten E-Bikes an Beliebtheit zugenommen. Vielen E-Bike-Fahrern mangele es jedoch an der notwendigen Fahrpraxis, so die Polizei.

Auch weniger Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Autofahrern

Ebenfalls zurückgegangen ist 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Auch bei Schulweg- und Motorradunfällen verzeichnet die Polizei einen deutlichen Rückgang. Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Zahl der Verkehrsunfälle, so Oberfrankens Polizeivizepräsident Armin Schmelzer. In den meisten Bereichen seien die Unfallzahlen rückläufig.