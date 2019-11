Weniger unerledigte Vermisstenfälle in Bayern

Im Jahr 2018 wurden in Bayern insgesamt rund 11.000 Menschen als neue Vermisste gemeldet- vom verschwundenen Kind bis zum verirrten Senior. Die meisten tauchten sehr bald wieder auf. Nach Einschätzung des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) ähnlich dürfte in diesem Jahr vergleichbar hoch ausfallen. Die wenigsten Vermissten sind jedoch länger oder dauerhaft verschwunden.

Die unerledigten Fälle und die Flüchtlingswelle

Im Oktober 2019 sind bei der Vermisstenstelle des LKA 1.587 Fälle in Bayern als "unerledigt" registriert. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 waren es 4.791 Fälle. Danach sanken die Zahlen von Jahr zu Jahr. Die hohe Zahl der unerledigten Vermisstenfälle Ende 2015 spiegelt laut LKA die Flüchtlingswelle wider. Viele unbegleitete Minderjährige kamen damals auch nach Bayern.

"Dabei handelt es sich überwiegend um Jugendliche und in seltenen Fällen um Kinder, die alleine nach Deutschland gekommen sind und nach ihrer Registrierung als Flüchtlinge über die Jugendämter in Jugendschutzeinrichtungen untergebracht wurden. In vielen Fällen entfernen sich die Minderjährigen nach kurzem Aufenthalt wieder aus dem behördlichen Betreuungsverhältnis. Diese Personen werden dann als Vermisstenfälle behandelt." Christian Sugar, LKA

Weniger Flüchtlinge, weniger Vermisste

7.604 Kinder und Jugendliche wurden im Jahr 2015 insgesamt in Bayern als vermisst gemeldet, darunter eben viele nach Deutschland geflüchtete junge Menschen. Die meisten wurden wiedergefunden.

"Vermutlich aufgrund des allgemeinen Rückgangs der Flüchtlingszahlen war ab dem Jahr 2017 auch ein deutlicher Rückgang bei den Vermisstenfällen von 'unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen' zu verzeichnen. So wurden beispielsweise im Jahr 2015 in Bayern 4.452 'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' als vermisst gemeldet. Im Jahr 2018 waren es 283." Christian Sugar, LKA

Anzumerken ist, dass alle Zahlen immer nur Momentaufnahmen ihrer Zeit darstellen. Fast täglich kommen erledigte und unerledigte Fälle hinzu, die Zahlen sind also ständig in Bewegung.