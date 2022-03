Weniger Straftaten in Bayern – Anstieg bei Kinderpornografie

Die bayerische Polizei registrierte im vergangenen Jahr so wenige Straftaten wie zuletzt vor über 30 Jahren. "Wir haben 2021 die niedrigsten Fallzahlen seit 32 Jahren und gleichzeitig die höchste Aufklärungsquote seit 27 Jahren", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik.

508.387 Straftaten zählte die Polizei im Jahr 2021. Das sind 9,7 Prozent weniger als 2020 (563.187). 66,9 Prozent der Fälle konnte die Polizei aufklären - die höchste Quote seit 1994. Herrmann bezeichnete das als "phänomenales Ergebnis".

Zahl der Straftaten sinkt auch wegen Corona-Maßnahmen

Der Grund sei laut Herrmann Corona: "Die Pandemie hatte auch dieses Jahr enorme Auswirkungen auf die Kriminalität." Geschäfte waren teilweise geschlossen, viele Menschen arbeiteten von zu Hause aus und kauften online ein. Das drückte sich zahlenmäßig in deutlich weniger Ladendiebstählen aus. Die Zahl der Wohnungseinbrüche halbierte sich nahezu (Minus 44,5 Prozent).

Man dürfe sich darum nicht "der Illusion hingeben", dass die Kriminalität nicht auch wieder steigen könne, wenn die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder wegfielen, so Herrmann heute in München.

Deutlicher Anstieg bei Kinderpornografie-Delikten

Sorge bereitet dem bayerischen Innenminister dagegen der starke Anstieg bei den Delikten im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Deren Zahl schnellte im vergangenen Jahr stark in die Höhe. Die Polizei registrierte 2021 insgesamt 83,6 Prozent mehr Fälle als 2020. Insgesamt spiele Internetkriminalität eine immer größere Rolle, so Herrmann. Die Zahl der Delikte mit dem "Tatmittel Internet" stieg nach Ministeriumsangaben um 10,7 Prozent. Dazu zählt auch, dass beispielsweise bereits bezahlte Waren nicht geliefert oder gelieferte Ware nicht bezahlt wurden.