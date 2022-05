Kampf dem Dauerstau vor Garmisch – Tunnel Oberau eröffnet

Feiertag, schönes Wetter – und wieder Stau vom Autobahnende der A95 bis Oberau. So war es auch am Vatertag, am Tag der Eröffnung des neuen Tunnels. Der längste Straßentunnel Bayerns ist am Tag des Festakts noch gesperrt. Alle sind sich einig: Die Ortsumfahrung durch den Berg wird dringend benötigt.

"Oberau wird wieder lebenswert", sagte Landrat Anton Speer von den Freien Wählern. Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag und Abgeordneter für den Landkreis Weilheim, spricht von einem Jahrhundertprojekt, und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) verspricht weitere Entlastung durch die bereits angestoßenen Tunnelprojekte.

Weitere Entlastung fürs Oberland in Sicht

Im Kramertunnel wird bereits mit Hochdruck gearbeitet, beim Auerbergtunnel am Autobahnende der A95 war schon Spatenstich, und am Wanktunnel beginnen jetzt die Erkundungsarbeiten, um die Planung voranzutreiben. Läuft alles nach Plan, soll der Verkehr spätestens 2030 flüssiger durchs bayerische Oberland fließen und die Anwohner von Lärm, Gestank und Blechlawinen befreit sein.