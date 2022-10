Weniger Stau dank wechselnder Autobahnspuren

Auf der Autobahn A7 wird seit Mai zwischen den Anschlussstellen Bad Windsheim und Wörnitz die Fahrbahn erneuert. Deswegen ist dieses mehr als zehn Kilometer lange Teilstück in Richtung Ulm momentan gesperrt. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Weil die Fahrbahn aber nicht breit genug für vier Spuren ist, wird verengt auf drei: Zwei Spuren führen Richtung Würzburg, eine nach Ulm. Oder andersherum – denn die mittlere Spur ist wechselbar. Getrennt sind die Fahrbahnen durch Banden.

Wechselspuren auf Autobahnen sind Pilotprojekt

Die mittlere Spur kann also je nach Bedarf in die eine oder andere Richtung führen. Mithilfe von Kameras wird der Verkehr beobachtet. Ist auf der einspurigen Fahrbahn deutlich mehr los, kann binnen einer halben Stunde manuell die mittlere Spur in die Gegenrichtung umgebaut werden. Dieses System gibt es schon einige Jahre, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Als Pilotprojekt testet sie auf einer kürzeren Baustelle an der mittelfränkischen A73 bereits den elektrischen Umbau der Spuren. Das soll auf der A7 bei Rothenburg ebenfalls folgen.

Keine Pendlerautobahn

Die A7 ist keine klassische Pendlerautobahn, erklärt die Polizistin Brigitte Bischoff. Ihre Dienststelle, die Polizei Rothenburg ob der Tauber, ist für das Autobahnstück der Baustelle zuständig. Zu Arbeitsbeginn- oder Feierabendzeiten wird deswegen nicht umgebaut. Standardmäßig führen zwei Fahrspuren Richtung Würzburg, eine nach Ulm. Oft wird nur einmal am Tag gewechselt. Das passiert häufig, wenn auf umliegenden Autobahnen wie der A3, A8 oder aber auch der A6 Stau ist. Die A7 wird dabei gerne als weiträumige Umfahrung genutzt, bestätigt Rothenburgs Polizeichef Florian Stelzig. Der Spurwechsel kann da oft helfen. Wann gewechselt wird, bekommt die Polizei oft gar nicht mit. Den Wechsel organisiert die Autobahn GmbH.

Wechselführung führte fast zu Unfall

Ende August hat die Polizei mitbekommen, dass die Spur irrtümlicherweise in beide Richtungen geöffnet war. Wegen eines liegengebliebenen LKW wurden Autos aus Versehen in den Gegenverkehr geleitet. Knapp konnte ein Unfall durch aufeinander zufahrende Autos verhindert werden. Allerdings kam es zu einem Verkehrschaos: über 100 Autos mussten wieder rückwärts aus der Spur fahren.

Keine "Spiegelklatscher"

Bis Ende des Jahres soll die Fahrbahnerneuerung auf der A7 bei Rothenburg noch dauern. Bis dahin werden auch die Spuren bei Bedarf gewechselt. Weniger klassische Auffahrunfälle im Baustellenbereich sind durch die Wechselspurführung nicht unbedingt aufgefallen, sagt Polizistin Brigitte Bischoff. Durch die Banden, die die Fahrbahnen trennen, fahren die Autos allerdings nicht mehr so eng aneinander vorbei und dadurch gibt es auch keine abgefahrenen Spiegel.