Weniger Sozialwohnungen in Bayern - SPD: Entwicklung bedrohlich

Auch im vergangenen Jahr ist im Freistaat die Zahl der gebundenen Sozialwohnungen erneut gesunken: Sie ging um 309 auf 135.346 zurück. Das geht aus der Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Christian Kühn hervor, die BR24 vorliegt. 2019 hatte das Minus im Freistaat 1.249 Sozialwohnungen betragen.

Seit 2007 sankt die Zahl der Sozialwohnungen in Bayern um nahezu ein Viertel: 44.250 Sozialbindungen gingen seither unter dem Strich verloren.

SPD: Der Staat muss eingreifen

Die wohnungspolitische Sprecherin der bayerischen SPD-Fraktion, Natascha Kohnen, schlägt Alarm. "Die Entwicklung ist sehr bedrohlich. Der Wohnungsmarkt ist völlig außer Rand und Band, er funktioniert nicht mehr, deswegen muss der Staat eingreifen." Sie wirft der Staatsregierung eine bloße "Ankündigungspolitik" vor.

Dabei verpflichte die bayerische Verfassung den Freistaat dazu, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Kohnen verweist auf den Paragraph 106. Dort heißt es: "Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden."

Im Zuge der Corona-Krise sei die Lage sogar noch schlimmer geworden, beklagt Kohnen. Zum einen gingen die Mietpreise weiter nach oben, zum anderen sei ein Teil der Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. "Die Situation verschärft sich massiv."

Kohnen: Bauen allein reicht nicht

Das Mantra von Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) laute bisher "Bauen, Bauen, Bauen" – doch damit allein sei es nicht getan, betont die SPD-Politikerin. Vielmehr müssten die dringend benötigten regulierenden Instrumente des Freistaates und der Kommunen scharfgestellt werden. Die Voraussetzungen auf Bundesebene sind laut Kohnen unter anderem mit der Verabschiedung des Baulandmobilisierungsgesetzes geschaffen - jetzt müsse der Freistaat tätig werden und es per Verordnung in Landesrecht umsetzen.

Damit hätten die Kommunen beispielsweise die Möglichkeit, spekulative Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen zu verhindern oder in Neubaugebieten eine bestimmte Quote an Sozialwohnungen vorzuschreiben, erläutert Kohnen und kritisiert: "Doch die Staatsregierung trödelt, zögert, torpediert das Gesetz." Dabei stamme es federführend aus dem CSU-geführten Bundesbauministerium.

Auch bei der Sozialbindung sieht Kohnen Handlungsbedarf. Bisher ende sie nach 25 Jahren. Ihr Appell: "Verlängert die Sozialbindung - und zwar verpflichtend, nicht optional." Die Voraussetzung dafür sei aber, den Trägern mehr Fördermittel zu geben, damit sie nach 25 Jahren die Wohnungen sanieren und die Sozialbindung trotzdem aufrechthalten können.

Ministerium: Anstrengungen "deutlich verstärkt"

Das bayerische Bauministerium verweist auf BR-Anfrage darauf, dass im vergangenen Jahr knapp 4.000 Sozialmietwohnungen aus der Bindung gefallen seien. "Im Rahmen der Wohnraumförderung konnten aber viele Wohnungen neu gebunden werden, sodass insgesamt nur mehr ein geringer Rückgang des Bestandes gebundener Sozialmietwohnungen festzustellen ist", teilte ein Sprecher mit.

2020 hätten im Freistaat für die Wohnraumförderung insgesamt 847,8 Millionen Euro zur Verfügung gestanden, heuer seien es sogar 848,6 Millionen Euro. "Der Freistaat hat hier seine Anstrengungen aufgrund des gestiegenen Bedarfs deutlich verstärkt - zum Vergleich: 2011 waren es noch 222,5 Millionen Euro", betonte der Sprecher. Mit seinen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften baue der Freistaat auch selbst. "Zudem stünden viele der geförderten Mietwohnungen auch nach dem Auslaufen der Sozialbindung "als preisgünstige Altbauwohnungen für einkommensschwächere Haushalte weiter zur Verfügung".

Auch bundesweit weniger Sozialwohnungen

Bundesweit sank die Zahl der Sozialwohnungen im vergangenen Jahr um mehr als 26.300 auf knapp 1,129 Millionen. Das ist ein Rückgang um 2,28 Prozent. Pro Tag fielen damit im Durchschnitt 72 Wohnungen aus der Sozialbindung. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe über die Zahlen berichtet.

Grünen-Politiker Kühn machte in den Zeitungen dafür die große Koalition verantwortlich: "Union und SPD haben den sozialen Wohnungsbau in dieser Wahlperiode unterfinanziert." Kühn forderte mehr finanzielle Mittel des Bundes für den Sozialwohnungsbau und grundlegende Änderungen. "Das System der nur kurzfristigen Bindung müssen wir durchbrechen." Die Linke verlangte eine zeitlich unbegrenzte Sozialbindung für bezahlbare Wohnungen.

Mehrere Bundesländer erreichten gegen den Trend ein leichtes Plus: Baden-Württemberg, Hamburg, das Saarland, Sachsen und Thüringen. Die mit Abstand meisten gebundenen Sozialwohnungen gibt es mit 451.662 in Nordrhein-Westfalen - trotz eines Rückgangs um 5.121. Mit deutlichem Abstand folgen Bayern (135.346) und Berlin (111.964).