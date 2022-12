Weniger Pestizide: Was die Umwelt davon hätte

Welche schädlichen Auswirkungen von Glyphosat gelten als sicher?

Glyphosat ist ein Breitbandherbizid. Das heißt: Alle Pflanzen, mit denen es in Berührung kommt, tötet es ab. "Das bedeutet, dass Glyphosat auch solche Pflanzen vernichtet, die gar nicht bekämpft werden müssten", so der Wissenschaftler. Das Ackerstiefmütterchen sei eine relativ kleine Pflanze, die nicht in Konkurrenz zu Getreidepflanzen stehe. "Solche Pflanzen sind ökologisch betrachtet unheimlich wichtig für Insekten." Davon abhängig sei zum Beispiel der Kleine Perlmutterfalter. Die Raupen fressen die Blätter des Ackerstiefmütterchens.

"Wenn dieser gesamte Pflanzenbewuchs beseitigt wird, dann sind eben auch die Insekten und in der Folge auch Feldvögel, die von den Insekten leben, stark betroffen", erklärt Jörn Wogram. "Das ist die Auswirkung, die wir durch die Anwendung von Glyphosat und anderen Breitbandherbiziden seit Jahrzehnten in der Umwelt, in der EU und in Deutschland sehen." In Deutschland führe das dazu, dass die Bestände beim Rebhuhn "sehr, sehr stark eingebrochen sind und lokal das Rebhuhn ausgestorben ist". Aber auch die Feldlerche sei sehr stark zurückgegangen.