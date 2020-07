Wegen Corona: Weniger offene Haftbefehle in Bayern

Nur 6.220 Haftbefehle wurden in Bayern in den ersten fünf Monaten des Jahres ausgestellt. Im Jahr 2019 waren es im Vergleichszeitraum fast doppelt so viele gewesen. Zudem konnte Bayerns Polizei mehr Haftbefehle vollziehen als neue hinzukamen.

Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eine gute Entwicklung. "Natürlich ist das generell mein Ziel, dass wir mehr erledigen als dass neue hinzukommen." Zugleich verweist der CSU-Politiker auf die zuletzt wegen Corona geschlossenen Ländergrenzen, denn: "Je mehr Grenzkontrollen wir machen - und die waren natürlich in den letzten Monaten sehr konsequent -, desto weniger Kriminelle aus dem Ausland kommen zu uns rein." Außerdem seien durch die Grenzkontrollen viele Personen aufgegriffen worden, nach denen "schon immer" gesucht worden sei.

Priorität für Vergewaltigungs- und Tötungsdelikte

Laut Innenministerium fahndet die Bayerische Polizei mit Hochdruck nach Straftätern, die mit Haftbefehl gesucht werden. Besondere Priorität hätten dabei Straftäter von Vergewaltigungs- und Tötungsdelikten. Haftbefehle können jedoch oftmals nicht vollzogen werden, weil die gesuchten Straftäter im Ausland sind.

Zudem würden viele Länder eigene Staatsangehörige nicht ausliefern. Insoweit summiere sich die Zahl der offenen Haftbefehle gewöhnlich über die Jahre und Jahrzehnte, so das Innenministerium auf BR-Anfrage: "Es ist eine große Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Es ist aber auch ein Beispiel dafür, dass die Justiz und die Polizei sehr aktiv sind. Es werden Tausende Haftbefehle jährlich erlassen und vollzogen und damit erledigt sind. Es kommen aber immer wieder neu hinzu."

Zuletzt wurde ein Anstieg um 30 Prozent verzeichnet

Bis 2019 ist die Anzahl der ausgestellten Haftbefehle in Bayern stetig angestiegen. Noch 2014 wurden in Bayern etwa 16.500 Haftbefehle ausgestellt, 2019 waren es bereits über 21.500, umgerechnet also eine Steigerung um 30 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Parallel dazu stieg auch der Vollzug der Haftbefehle.

Die Lücke zwischen ausgestellten Haftbefehlen und vollzogenen Haftbefehlen ist in den letzten Jahren jedoch größer geworden.

Grünen-Politiker: "Gefahren von rechts lange übersehen"

Für Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, sieht die nurmehr 32.235 offenen Haftbefehle in Bayern nach wie vor kritisch. "Ein Problem ist, dass die bayerische Staatsregierung falsche Akzente setzt und kleine Bagatelldelikte massiv verfolgt und die große Kriminalität aus den Augen verliert." Außerdem seien die Gefahren von rechts lange verharmlost, übersehen und "erst vor kurzem als echte Gefahr erkannt" worden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht keine falsche Akzentsetzung bei Bagatelldelikten. Gerade auch die Verfolgung von rechtsradikalen Straftätern habe deutliche Priorität. Bei einer Zunahme von rechtsradikalen Straftaten sei aber auch klar, dass die Zahl der offenen Haftbefehle bei rechtsradikalen Straftätern erstmal gewachsen sei, so Innenminister Joachim Herrmann.