Weniger Müll: "Rock im Park" will ökologischer werden

Die Macher von "Rock im Park" haben sich viel vorgenommen. Bis zum Jahr 2035 soll das Festival in Nürnberg klimaneutral werden. Die ersten Schritte dazu beginnen in diesem Jahr. Rund 75.000 Menschen pro Tag werden während des Festivals vom 3. bis zum 5. Juni im Volkspark Dutzendteich auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände erwartet. Bei "Rock im Park" im Jahr 2019 hinterließen sie 189 Tonnen Abfall. Heuer sollen es fünf Prozent weniger sein, verspricht der Veranstalter Argo-Konzerte. Bleiben aber immer noch 180 Tonnen.

Mehrweg und keine Getränkekartons

Die Veranstalter legen mit vielen Maßnahmen vor. So kommen auf dem gesamten Festivalgelände konsequent Mehrwegprodukte wie spülbare Pfandbecher zum Einsatz, sagt Argo-Sprecherin Carolin Hilzinger bei der Vorab-Pressekonferenz. Außerdem sind in den Bereichen vor den Bühnen Getränkekartons verboten. "Das Recycling der TetraPaks ist ökologisch zweifelhaft", sagt Hilzinger. Auch auf Einweggeschirr wird verzichtet.

Kampf gegen Billigzelte im Müll

Doch ohne die Mithilfe der Besucherinnen und Besucher sei das Müllziel nicht zu erreichen. Die ARGO-Sprecherin appellierte an alle, ihren Müll auch wieder mitzunehmen. Ein besonderes Ärgernis waren in den In den vergangenen Jahren vor allem billige Zelte und Camping-Utensilien, die nach dem Festival im Müll gelandet sind. "Die sind zwar billig, aber sie halten mehr als ein einziges Festival aus", weiß die Sprecherin.

Probleme mit Feierwütigen in der Partyzone

Unter anderem wird es rund 8.900 Plätze für sogenanntes "Green-Camping" geben. Das sind rund die Hälfte der 19.000 Zelte, die die Veranstalter erwarten. Das heißt: bei "Green Camping" wird Mülltrennung angeboten, hier ist es ruhiger. Ganz anders in der Partyzone, in der die Hardcore-Fans zelten. Hilzinger nennt sie "Animalzone." Dort, wo die "wilden Tiere" campen, wären die Veranstalter schon froh, wenn die Camper ihren Abfall nicht einfach liegen lassen, sondern in Müllcontainer werfen.

2023 muss alles klappen

Nach dem Festival sollen sechs Reinigungsfirmen dafür sorgen, dass das Gelände in zwei Tagen wieder sauber an die Stadt übergeben werden kann. "Und zwar sauberer als vor Rock im Park", verspricht Hilzinger. In der Vergangenheit waren drei Firmen fast eine Woche lang mit Aufräumen beschäftigt. Das ist ein Probelauf für das kommende Jahr und eine Auflage der Stadt Nürnberg. 2023 muss alles problemlos klappen, denn dann findet drei Tage nach "Rock im Park" der evangelische Kirchentag in Nürnberg statt.

Ohne Chemie und ohne Gestank

Doch es geht nicht nur um den Müll. Auch die Toiletten sollen ökologischer werden. Mehr als tausend Mobilklos sind auf dem gesamten Gelände verteilt. Sie werden ohne Chemie betrieben und sollen dank häufiger Putzintervalle trotzdem nicht stinken. Unterm Strich werden der Umwelt dadurch mehr als 100.000 Liter Chemikalienflüssigkeit erspart. Gerockt wird übrigens mit Öko-Strom, der regional erzeugt wird.

"Awareness-Teams" im Einsatz

Neu ist auch das Awareness-Konzept. "Rock im Park soll ein Ort sein, wo jeder ausgelassen feiern kann, ohne respektlos behandelt zu werden", sagt Hilzinger. Es gibt zwei Rückzugsorte, an denen Menschen geholfen wird, die sich bedroht, bedrängt oder unwohl fühlen. Außerdem sind 40 Pädagogen und Psychologen in sogenannten "Awareness-Teams" unterwegs, die für mehr Respekt und zwischenmenschliche Aufmerksamkeit sorgen sollen.

Nürnberg in Europa ganz vorne

Die Stadt Nürnberg unterstützt den Öko-Kurs des Festivals. "Feiern und dabei Spaß haben ist auch nachhaltig und mit weniger Müll möglich", sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bei der Pressekonferenz. Er freut sich, dass "Rock im Park" nach zwei Jahren Pause wieder in Nürnberg stattfinden wird. Schließlich ist nach seinen Worten das größte Festival nach Corona in ganz Europa.