27.02.2019, 05:20 Uhr

"Recup": Nürnberger Hauptbahnhof führt Kaffee-Pfandbecher ein

Als erster Bahnhof in Deutschland führt der Nürnberger Hauptbahnhof die sogenannten "Recup"-Becher ein. Für einen Euro bekommen Kunden ihren Kaffee zum Mitnehmen im Pfandbecher. Den können sie an über 2.000 Stellen in Deutschland zurückgeben.