Weniger Methan aus dem Kuhstall durch anderes Futter?

Die Milchkühe am Staatsgut in Achselschwang am Ammersee haben sich schon an den neuen Automaten gewöhnt, der seit Kurzem in ihrem Stall steht. Mit etwas Futter werden sie mehrmals am Tag in eine Kabine gelockt und über einen Luftstrom misst die sogenannte "GreenFeed"-Station die Methankonzentration in ihrem Atem. Die Bayerischen Staatsgüter und die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) haben für das Forschungsprojekt "MethaCow" zwei solcher Geräte angeschafft. Es gehe darum, zu untersuchen, wie unterschiedliche Futtermischungen den Methanausstoß beeinflussen, sagt Projektleiter Thomas Ettle von der LfL. Und zwar in der Praxis, unter bayerischen Bedingungen.

Viel Kraftfutter kann Methan-Bilanz senken

Laut Umweltbundesamt ist die Landwirtschaft in Deutschland für rund zwei Drittel der gesamten Methanemissionen verantwortlich. Und etwa 80 Prozent davon stoßen Rinder aus. Das Gas entsteht bei der Verdauung durch Mikroorganismen im Pansen der Tiere. Sie bilden besonders viel Methan, wenn das Futter sehr faserhaltig ist und dadurch schwerer verdaulich – so die Grundannahme. Daher könne stärkehaltiges Kraftfutter, zum Beispiel Getreide, den Methanausstoß grundsätzlich senken, erklärt Thomas Ettle: "Je Kilogramm verdauter Stärke wird weniger Methan gebildet als je Kilogramm verdauter Faser."