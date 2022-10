Weniger Licht zur Weihnachtszeit in Oberfrankens Städten

Die deutlich teureren Energiepreise haben auch die jüngste Herbsttagung der rund 30 oberfränkischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Helmbrechts im Landkreis Hof geprägt. Anlässlich der Schließung des Schwimmbads in Zell im Fichtelgebirge kündigten die Rathauschefs zunächst an, dass Schließungen von Bädern in größeren Städten Oberfrankens momentan noch nicht geplant seien. Auch die bevorstehende Adventszeit bot Gesprächsbedarf für die Politiker.

Oberfranken will Weihnachtsbeleuchtung reduzieren

Beim Thema Energiesparen sei man sich einig gewesen, dass in der Vorweihnachtszeit die Lichter in den oberfränkischen Städten nicht komplett ausgehen sollen. Vielerorts werde durch die Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED bereits seit einigen Jahren erheblich Energie eingespart. Aus symbolischen Gründen wollen aber viele Städte die weihnachtliche Straßenbeleuchtung dieses Jahr reduzieren.