Weniger Güterumschlag auf dem Main

Wie aus dem Bericht der Statistiker hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres an den Main-Häfen 1,98 Millionen Tonnen verladen, was einem Minus von 2,6 Prozent entspricht. Der umschlagstärkste Hafen ist am Zementwerk Lengfurt der Gemeinde Triefenstein mit einer Zunahme von mehr als 26 Prozent. Am Hafen Aschaffenburg, dem größten Main-Hafen in Unterfranken, wurde dagegen im ersten Halbjahr ein Minus von 17,9 Prozent eingefahren.