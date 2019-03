Weltfrauentag: Immer noch weniger Geld für Frauen

Zum Weltfrauentag gibt es in Oberbayern einige Veranstaltungen: Am Flughafen in München gibt es zum Beispiel kostenlose Workshops für Frauen zu Themen wie beispielsweise "Durchsetzungsstark, statt immer nur nett".

Flashmob auf dem Marienplatz

Um 14 Uhr findet auf dem Marienplatz in München ein Flashmob statt. Da soll es laut dem Veranstalter, dem Katholischen Deutschen Frauenbund, mal nicht um Probleme oder Missstände gehen, sondern es wird getanzt und gesungen. Ebenfalls um 14 Uhr heißt es "Mit Frauenpower durch München" bei einer speziellen Stadtführung auf den Spuren bedeutender Münchnerinnen.

Veranstaltungen in Murnau, Grafing und Traunstein

In Murnau in der Fußgängerzone gibt es einen Infostand, in Oberammergau im Wirtshaus am Sternplatz ab 20 Uhr einen Filmabend, bei dem "Die göttliche Ordnung" gezeigt wird.

In der Stadtbücherei in Grafing findet um 20 Uhr ein Vortrag für Frauen zum Thema "Frauen und Geld" statt, in Traunstein um 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema "Frauen in der Landwirtschaft".

Die Münchner Gleichstellungsbeauftragte betonte im Gespräch mit dem BR, wie wichtig es sei, immer wieder auf das Thema Gleichstellung aufmerksam zu machen. Durch eine ständige Präsenz des Themas bewege sich nach und nach einiges.