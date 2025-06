Weniger Geburtshilfe: Was heißt das für die Schwangeren?

Eine große Wanne, ein Bett, ein Seil, das von der Decke baumelt: Das Geburtshaus in Kösching im Landkreis Eichstätt ist bereit für die ersten Geburten. Es ist in das dortige Krankenhaus eingezogen und will schwangeren Frauen eine Alternative bieten. Im Krankenhaus finden seit dem 1. Juni nämlich nur noch geplante Kaiserschnitte statt. Der Grund: Fachkräftemangel. Bisher kamen jährlich rund 400 Kinder im Krankenhaus in Kösching zur Welt.

Im naheliegenden Eichstätt gibt es schon seit 2019 keine Möglichkeit mehr, spontan zu entbinden. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der Entbindungsstationen in Bayern fast halbiert.

Immer weniger Krankenhäuser: Ministerium sieht auch Vorteile

Was zunächst negativ klingt und viele schwangere Frauen verunsichert – die Schließung einer Geburtsstation – könnte auch Vorteile haben. Durch die Zentralisierung lasse sich die Versorgungsqualität verbessern und langfristig sichern, heißt es aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Dieses Ziel verfolgt auch die geplante Krankenhausreform.

"Das erforderliche Fachpersonal kann so eher gewonnen und gehalten werden, als wenn die Versorgungslandschaft in zu kleine Einheiten aufgeteilt wird", teilt eine Ministeriumssprecherin auf BR-Anfrage mit. Zum anderen sei eine Bündelung der Angebote an einem Standort nötig, um die neuen Rahmenbedingungen zu erfüllen, dazu zählen ein entsprechender Personalschlüssel oder eine bestimmte technische Ausstattung.

Auch wenn sich die Zahl der Krankenhäuser mit Geburtshilfe seit 1994 fast halbiert hat, sei eine flächendeckende Versorgung sichergestellt, versichert das Bayerische Gesundheitsministerium.