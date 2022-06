Weniger Gas aus Russland: Söder fordert Gasgipfel

In einer ersten Reaktion auf die Gasdrosselungen von russischer Seite hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Bund zum Handeln aufgefordert: Deutschland drohe ein Energienotstand. Jetzt brauche es sobald wie möglich einen Gasgipfel. Söder rief die Bundesregierung auch dazu auf, mit Österreich zu sprechen, um die dortigen, auch für Süddeutschland wichtigen Gasspeicher zu füllen.

Söder: Gasversorgung ist Bundesaufgabe

Die Gasversorgung sei allein Bundesaufgabe, betonte Söder im Interview mit dem BR. Und der Bund müsse sich auch um Süddeutschland kümmern. "Der Süden ist das wirtschaftliche Leistungsherz Deutschlands", so Söder.

Eine nicht ausreichende Gasversorgung würde großen Schaden anrichten. Fast 25 Millionen Menschen seien in so einem Fall betroffen. "Und deswegen muss der Bund Fakten auf den Tisch legen", so Söder. "Wo ist Ersatzgas? Wann kommt es? Und welche Sicherheit gibt es?"

"Frieren eine Bankrotterklärung"

"Staatlich verordnetes Frieren" sei eine Bankrotterklärung und keine Antwort auf die russischen Gasdrosselungen, betonte Söder. Damit bezog er sich auf den Vorschlag, den Vermietern vorübergehend niedrigere Mindesttemperaturen in Wohnungen zuzugestehen, um Gas zu sparen. Die Wohnungswirtschaft, ein Kommunalverband und die Bundesnetzagentur befürworten die Idee.

Senkung der Mindesttemperatur als Lösung?

Auch Bayerns Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sieht den Vorschlag skeptisch, die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttemperatur in Mietwohnungen zu senken. Selbst wenn es so käme, müsste laut Bernreiter gewährleistet bleiben, dass die Menschen ihre Wohnung auch wärmer heizen können. Der Schuss gehe nach hinten los, wenn die Leute dann mobile Heizgeräte kaufen, sagte Bernreiter dem BR. Er persönlich halte generell wenig von Regulierungen.

Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl (CSU) hält es für möglich, dass Kommunen in öffentlichen Gebäuden wie Schulen die Raumtemperatur senken werden. Ein Grad weniger sei schon eine zehnprozentige Einsparung, sagte er dem BR.

Weniger Gas für Frankreich, Italien und Österreich

Russland hat neben Deutschland auch anderen EU-Ländern die Gaslieferungen gekürzt. Frankreich erhält nach Angaben des zuständigen Netzbetreibers keine Gaslieferungen mehr aus Russland über Pipelines. Italien und Österreich meldeten Unregelmäßigkeiten bei den Importen. Nun droht ein kompletter Stopp der Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1.