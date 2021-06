Weniger EU-Gelder für Grenzland: Aiwanger weist Vorwürfe zurück

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) weist die Vorwürfe mehrerer ostbayerischer Landräte und CSU-Abgeordneter zurück. Diese seien "billige parteipolitische Stimmungsmache im Vorfeld der Bundestagswahl" gegen seine Person. Alle Abgeordneten wüssten genau, dass Bayern die Gebietskulisse für die Förderung nicht "nach Gutdünken festlegen" kann, sondern dass man an die Fakten gebunden sei.

Aiwanger: Gute Entwicklung Grund für gesunkene Förderquote

Viele tschechische Grenzgebiete hätten sich in den letzten Jahren wirtschaftlich gut entwickelt. Deshalb sinkt dort die Förderquote durch die EU. Dementsprechend würde sie dann auch auf der bayerischen Seite sinken, weil man dort vor allem ein Fördergefälle zu den tschechischen Nachbarregionen ausgleichen wollte.

Auch hätten sich die ostbayerischen Regionen in den letzten Jahren selbst wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Auch das habe dazu geführt, dass sie nicht mehr so viele Fördergelder bekommen können. "Gemäß den Strukturschwächedaten gäbe es schon heute überhaupt kein sogenanntes C-Fördergebiet in Bayern mehr", heißt es seitens des Wirtschaftsministeriums. C-Fördergebiete sind Regionen, die höhere EU-Zuschüsse bekommen können.

Wenige Grenzlandkreise profitieren weiter

Ab 2022 grenze auch kein Landkreis in Niederbayern mehr an ein tschechisches Höchstfördergebiet. Für die künftige EU-Wirtschaftsförderung sei eine Förderung nur erreicht worden, weil in den Verhandlungen andere Länder Fördergebiete aus ihrem Kontingent freigegeben haben, so Aiwanger. Das kommt demnach den Landkreisen zugute, die auch 2022 noch an tschechische Höchstfördergebiete angrenzen. In Bayern sind das die Landkreise Wunsiedel, Tirschenreuth und Hof.

CSU-Abgeordnete und Landräte kritisieren Aiwanger

Die Landräte von Regen, Freyung-Grafenau und Cham, außerdem regionale CSU-Abgeordnete und Staatsminister Bernd Sibler (CSU) hatten die ab 2022 gekürzte EU-Förderung für mehrere ostbayerische Grenzlandkreise kritisiert. Die Landräte fordern, dass der Freistaat Bayern die Gelder aufstocken soll.